WTT太原挑戰賽│杜凱琹/吳詠琳女雙奪亞 港隊今站兩亞軍完賽

WTT常規挑戰賽太原站今日煞科，分別上演男、女單，以及男、女雙決賽，共誕生4個冠軍。女雙在下午率先上演，港隊組合杜凱琹/吳詠琳力戰下以1：3不敵國家拍檔石洵瑤、韓菲兒，取得亞軍。

杜凱琹/吳詠琳不敵國家組合奪亞

列為女雙3號種子的杜凱琹/吳詠琳，首局一度領先2：0，但未能頂住石洵瑤、韓菲兒的進攻，讓對手曾連取5分，先輸6：11。第2局，「杜吳配」打得更被動，大部份時間落後下輸4：11。

杜凱琹/吳詠琳在女雙決賽不敵國家組合，取得亞軍。WTT官方圖片

國家隊石洵瑤、韓菲兒擊敗「杜吳配」奪冠。WTT官方圖片

杜凱琹/吳詠琳在女雙決賽不敵國家組合，取得亞軍。WTT官方圖片

杜凱琹/吳詠琳在女雙決賽不敵國家組合，取得亞軍。WTT官方圖片

港隊今站兩次踏上頒獎台

第3局杜凱琹/吳詠琳表現回暖，一度連取3分和最多領先5分下，以11：6回敬一局，大分追至1：2。兩人在第4局初段保持強勢，打出5：0的強勢，之後亦曾領先9：7和10：9，可是最後連失3分輸10：12，總比數負1：3，取得亞軍。

港隊在今次WTT常規挑戰賽太原站共取2個亞軍，黃鎮廷/杜凱琹周五於混雙同樣稱亞。