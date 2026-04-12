香港國際七人欖球賽｜港隊決選名單出爐 房傑鋒成唯一華將 19歲港日混血新星首披甲

國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2026將於4月17日至19日於啟德主場館盛大上演，適逢賽事邁向50週年，中國香港欖球總會周日（12日）於沙田馬場正式公佈中國香港男、女子七人欖球隊出賽名單。今屆港隊陣容「以老帶新」，兩軍將於同場舉行的Melrose銀劍賽力爭佳績，並為今秋舉行的日本亞運會作重要檢閱。

雙隊長領軍男隊 房傑鋒化身「橋樑」備戰亞運

男子港隊今屆將力爭Melrose銀劍賽三連霸，與國家隊及日本隊交鋒。球隊今次由雙隊長蔡紀駿（James Christie）及拜恩塞巴（Sebastian Brien）領軍出戰。由於主力翼鋒丹馬克（Max Denmark）缺陣，陣中唯一華人球員、即將第18次代表港隊上陣的房傑鋒將肩負重任，直接頂替其位置。

面對陣中加入不少年輕新血，房傑鋒坦言教練期望他能發揮「橋樑」作用：「今年的名單多了很多新人，教練給我的角色是做一個榜樣，在體能和訓練上讓年輕球員有所依循。」談到即將在擁有主場之利的啟德主場館作賽，房傑鋒直言感到興奮且有壓力，甚至在接過獎牌時已「有點手震」。他表示：「主場的氛圍和壓力一定會在，加上丹馬克缺陣，教練也有點壓力。我需要站出來，發揮更高水平。今次對戰國家隊和日本隊都是很好的練兵機會，期望新陣容能帶來新策略和新想法，擦出火花對付強敵，為亞運作好準備。」

陳穎領銜女隊 19歲植松明香首獲喼帽展天賦

女子隊方面，力爭衛冕的港隊將迎戰泰國及丹麥。球隊由經驗豐富的隊長陳穎（Chloe Chan）坐鎮領銜，而名單中的一大亮點，是年僅19歲、首度入選的植松明香（Haruka UEMATSU）。這位父親是日本人、母親是香港人，在港出生長大並就讀本地學校的混血小將，原本主攻十五人欖球並司職前鋒，憑藉出色的速度天賦，被教練團發掘並轉戰七欖後衛。

對於首度踏足大型賽事舞台，植松明香難掩興奮與自豪：「真的沒想過會入選，隊友們都很優秀，我是年紀最小的一個，能成為其中一分子感到很驕傲。」面對由十五人轉戰七人的挑戰，她表示正積極適應：「七人賽的節奏快很多，十五人賽季一結束，我就要馬上跟上七欖的速度、模式和走位。幸好師姐們非常有耐性，教了我很多細節。」她亦透露，教練期望她能為球隊注入更多能量，活躍場內氣氛。

【附：中國香港男、女子七人欖球隊決選名單】

【男隊】

雙隊長

4 James CHRISTIE 蔡紀駿 – 第25次代表上陣 - 雙隊長

11 Sebastian BRIEN 拜恩塞巴 - 第38次代表上陣

其他球員

1 Mike COVERDALE 高凡迪爾 – 第54次代表上陣

2 Rory Stewart COX 確斯 – 第3次代表上陣

3 Johnny Esono MBA OYANA 胡安埃索諾 – 第3次代表上陣

5 Matteo AVITABILE 艾維塔比奧 – 第6次代表上陣

6 Mathew RICKARD 芮飛 – 第4次代表上陣

7 Blake ELLIOTT 艾利諾 – 第4次代表上陣

8 Liam HERBERT 靴貝特 – 第38次代表上陣

9 Bryn PHILLIPS 拜恩菲立斯 – 第18次代表上陣

10 Julien BOURRON 于力仁 – 第5次代表上陣

12 Fong Kit FUNG 房傑鋒 – 第18次代表上陣

【女隊】

隊長

2 Chloe CHAN 陳穎 – 第26次代表上陣

其他球員

1 Shanna FORREST 霍山文 – 第17次代表上陣

3 AU YEUNG Sin Yi Maggie 歐陽倩怡 – 第34次代表上陣

4 Julia Mibuy MBA OYANA 苗頌雅 – 第11次代表上陣

5 NAM Ka Man 藍嘉敏 – 第48次代表上陣

6 Micayla BALTAZAR 畢凱桓 - 第8次代表上陣

7 LI Nim Yan Melody Blessing 李念殷 – 第38次代表上陣

8 AU King To 歐景桃 – 第2次代表上陣

9 Haruka UEMATSU 植松明香 - 第1次代表上陣

10 CHAN Stephanie Chor Ki 陳楚琪 – 第31次代表上陣

11 CHONG Ka Yan 莊嘉欣 – 第40次代表上陣

12 POON Hoi Yan Vivian 潘凱恩 – 第25次代表上陣

