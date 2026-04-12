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樂山空手道K1超聯｜「世一」劉慕裳新制下 今季連續3站決賽以壓倒性7:0擊敗「世二」尾野真步封后

即時體育
更新時間：11:22 2026-04-12 HKT
發佈時間：11:22 2026-04-12 HKT

已手執今季2站WKF K1超級聯賽冠軍的香港空手道「形」劉慕裳（Grace）周日早上在四川樂山同一個超聯比賽，再次跟日本老對手尾野真步對決，最終再以7:0大勝封后，亦取得她在近13個月來在國際賽的「九連勝」。

Grace在今季連續三站封后。WKF FB圖
Grace在今季連續三站封后。WKF FB圖
越戰越勇的劉慕裳對新制的適應越來越得心應手。WFK FB圖
越戰越勇的劉慕裳對新制的適應越來越得心應手。WFK FB圖
Grace在今季連續三站封后，以技術性壓倒日本對手。WKF FB圖
Grace在今季連續三站封后，以技術性壓倒日本對手。WKF FB圖
Grace在今季連續三站封后。WKF FB圖
Grace在今季連續三站封后。WKF FB圖

Grace在今仗未逢敵手，從小組首名出線到8強以7:0勝德國的Rita Siebert，之後在4強以6:1勝日本的Kiri Mishima，決賽對「世二」的尾野真步，是她們二人自2024年9月杭州亞錦賽開始的決賽老對手，Grace錄得9勝1負（Grace惟一負仗是上季一月的巴黎超聯）。

世界空聯自今年初改制後，Grace在暫時舉行了的3站超聯比賽，都以壓倒性7:0取勝。

記者：徐嘉華

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