游泳｜何詩蓓斯德哥爾摩公開賽暫奪２金 香港長池賽首天王一舜刷新400米混合泳港績 亞運資格十拿九穩

香港「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）周四在瑞典展開歐洲之旅的第一站，她在斯德哥爾摩游泳公開賽首兩天比賽，取得200米自由泳及50米蛙泳2面金牌；而周六在體院舉行的亞運最後一個達標賽的「香港長池游泳計時賽」亦傳來喜訊，年僅17歲 的王一舜在男子400米個人混合泳克服賽前泳褲褲帶突然截斷，以刷新港績的4分23秒70奪冠兼達亞運參賽資格。

何詩蓓在瑞典站首兩天已奪兩面金牌。何詩蓓IＧ 圖

王一舜在400米混合泳服新港績，亞運資格十拿九穩。徐嘉華攝

王一舜取得代表新港績的閃電獎。徐嘉華攝

Siobhan上月在深圳參加完中國公開賽後，她已預告自己未來會到國外參加不同大小的比賽，以賽代練準備9月亞運會，瑞典是她歐洲之旅的第一站，她在周四首天的200米自由泳，未有太多對手下輕鬆以1分55秒10奪冠。在次天的50米蛙泳決賽，Siobhan表現突出以30秒46奪第2金，跟她保持的港績只差0.10秒。

王一舜（右二）奪400米混合泳及800米自由泳冠軍。徐嘉華攝

王一舜臨場克服泳褲褲帶斷掉 首次打破香港長池紀錄

周六首天香港長池游泳計時賽，王一舜以快香港紀錄接近3秒奪冠（舊紀錄是Peter Whittington的4分26秒54），他也說：「其實賽前也視破紀錄為目標，好驚喜自己可以破到3秒，更驚險是上跳台時發現褲帶斷了，第一反應是擔心如何好？但好開心我即時調整自己心態，跟自己講：『這是小事，不會影響到我的』。」

這個香港紀錄亦是王一舜第一個長池賽的紀錄，更開心是他以這新港績取得個人首個亞運資格：「原本我們頭3位都好接近，大約29秒左右，現在做了這個港績，令我可以在這最後一個達標賽取得亞運資格。」

王一舜亦為了爭取亞運資格，這段日子也暫停學業，他周六在隨後的800米自由泳決賽以8分16秒17取得冠軍，有機會取得這個賽項的亞運資格。

鄭莉梅準備在決賽上線前。徐嘉華攝

在泳池久未露面的鄭莉梅（右）今日驚喜現身香港長池游泳計時賽，跟冠軍的李芯瑤（左）有講有笑。徐嘉華攝

在泳池久未露面的鄭莉梅（右）今日驚喜現身香港長池游泳計時賽，左為冠軍李芯瑤。徐嘉華攝

女子５０米自由泳，冠軍是李芯瑤（中），亞軍是鄭莉梅（左）。徐嘉華攝

三屆奧運代表鄭莉梅亮相50自，目的：Have Fun 入到決賽很驚喜

久未在泳池露面的三屆奧運代表（2016里奧、2021東奧、2024巴奧）的鄭莉梅（Camille），周六亮相女子50米自由泳，更在決賽以26秒46奪亞（冠軍是李芯瑤，時間是25秒93），Camille上水後展示她左手上的奧運五環紋身，原來她想讓小記看她在「五環」旁寫上的「Have Fun」，原來她自2024年巴黎奧運後，一直因膝傷未有訓練及比賽，直到上兩周才開始跳入泳池游水，問她可是為了亞運達標而來，她表示：「不盡是，今日是最後一個達亞運的比賽，而亦是我回歸泳池的第一場比賽，好明顯我拿不到這資格（因每個泳式只有2人參加，何詩蓓穩佔第一個位，另一個位好大機會是李芯瑤）。」

32歲的Camille記：「所以我給你看我手上寫言的兩個字『Have Fun』，我來是Have Fun，再好好享受比賽，更開心看到一班年青的泳員游得如此出色。」仍然是全職運動員的Camille續稱：「我不會說不繼續比賽，所以要重回比賽總要有第一次，所以今日來沒有任何期望，入到決賽真的很驚喜。」Camille更開心自己的膝傷沒有很大反應，不排除未來會重返賽場：「我不想因為受傷而退役，未來幾個月再看看情況再作決定。」

記者/攝影：徐嘉華