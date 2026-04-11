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WTT太原站｜女雙「杜吳配」闖決賽 惜未能與隊友會師

即時體育
更新時間：14:30 2026-04-11 HKT
發佈時間：14:30 2026-04-11 HKT

WTT挑戰賽太原站周六（11日）下午上演女子雙打四強戰。港隊兩對組合分途出擊，杜凱琹與吳詠琳以3：1擊敗日本組合芝田沙季及高森愛央，成功殺入決賽。另一對港隊組合蘇籽童與黃凱彤則以1：3不敵國家隊的石洵瑤及韓菲兒，未能與隊友會師決賽。 決賽將於明天（12日）下午四時舉行，由「杜吳配」對戰國家隊的石洵瑤及韓菲兒。

今天下午進行的女子雙打四強戰，港將杜凱琹和吳詠琳面對日本的芝田沙季及高森愛央，開局表現主動。港隊以11：7、11：8連贏兩局，領先局數2：0。第三局日本組合以11：7扳回一城。第四局港隊一度領先5：2，但對手追成平6：6。之後雙方多次交換領先，「杜吳配」在落後10：11的關鍵時刻突然爆發，連取三分以13：11鎖定勝局，最終以局數3：1淘汰對手，昂首闖入決賽。

另一場女雙四強戰，港隊小將組合蘇籽童與黃凱彤挑戰國家隊的石洵瑤及韓菲兒。第一局港隊以9：11僅負。第二局她們以4：11再失一局。第三局港隊一度落後5：8，但她們未有放棄，連取六分反勝11：8，扳回一城。第四局雙方打得緊湊，港隊力戰下以10：12惜敗，最終以局數1：3告負，四強止步，無緣與「杜吳配」 決賽上演「香港打吡」。

女雙決賽將於明天（12日）下午四時舉行，由港隊組合杜凱琹及吳詠琳對戰國家隊的石洵瑤及韓菲兒。

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