陳晞文讚後輩更出色更成熟 勉勵年輕一代勇敢追夢

第69屆體育節由今日（10日）起一連三日在九龍公園體育館舉行，今日舉行開幕典禮。而今屆體育節大使之一，香港滑浪風帆運動員陳晞文現身支持活動，她在典禮後大讚後輩更出色更成熟 ，並以自身經歷勉勵年輕一代勇敢追夢，希望年輕一代可以成功。

陳晞文於2023年正式退役，現時擔任香港滑浪風帆隊教練。她透露代表隊將於4月18日出發參加亞洲沙灘運動會，三位出戰運動員包括何俊喬、袁靜雪和黃子盈，這是三人第一次參加大型賽事。對於亞運會，她認為現今運動員面對的社會步伐更快，考驗比當年更大。陳晞文說：「我當年16、17歲其實沒機會參加亞運會。他們面對的考驗比我當時更大，所以他們比當時的我已經更加出色、更加成熟。」兩名女將年僅16、17歲，去年9月起停學一年備戰亞運選拔。

不過陳晞文也指出時間緊迫，今年9月就是名古屋亞運會，他們只有一年時間準備。她回想自己第一次參加亞運時未有全職訓練，最終只得一面銅牌。她希望小將的付出可以有所收穫：「我都希望他們願意付出這麼多時間，一年時間全職訓練，希望他們可以拿到心目中理想的成績。」