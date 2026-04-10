網球｜網壇甜心安妮絲莫娃性感泳照吸睛 粉絲勸轉當模特兒

美國網球甜心安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）近日在社交媒體上引起轟動。這位24歲的網壇美女在佛羅里達州的海灘度假時，身穿一件大膽的連身泳裝，大方展示其火辣身材，並將性感泳照分享至Instagram，引來大批粉絲點讚。

泳裝展示火辣身材

安妮絲莫娃去年在美網及溫網均殺入決賽，一戰成名。場外的她亦是一位社交媒體寵兒，單單在Instagram上就擁有近50萬追蹤者。她的帖文內容多元，除了網球相關動態，亦不時分享世界各地的旅行照片，展現其多姿多彩的生活。

IG粉絲達50萬

在最新一張瘋傳的泳照中，這位出生於新澤西州的球星戴著一頂藍色棒球帽，在陽光下享受著悠閒時光，而其性感的造型更是吸睛。安妮絲莫娃最近與防曬品牌Carroten合作，不少粉絲紛紛留言，力勸她轉行當模特兒。有球迷在X（前稱Twitter）上回應：「看起來真好！」、「以前對你的球技不熟悉，」另一位打趣道：「純粹的火辣！」