劍擊世青賽凱旋｜世青賽打出信心 馬不停蹄下周一出發打成人賽 目標爭牌

為香港劍壇創造歷史的2位世青及世少金牌得主林浩朗及何承謙，周四在意籍男花青年軍教練Giacomo Fanizza 帶領下凱旋；他們手上的金牌還是火熱，但下周一已馬不停蹄跟大師兄張家朗、蔡俊彥（Ryan）出發到開羅準備參加下周展開的世界盃，他們亦已約定對方，明年世青賽個人賽齊齊包辦決賽，繼續為香港劍擊寫新一頁！

約定明年世青賽包辦決賽

19歲的林浩朗及17歲 的「細孖」何承謙，日前在巴西里約熱內盧舉行的世界青少年劍擊錦標賽分奪「青年組」及「少年組」金牌，歷史性同一屆包辦同一劍種的金牌，「細孖」奪世少金牌後已定下明年要爭取「世青」金牌的目標，而林浩朗明年將以衛冕身份戰自己最後一屆的世青賽，2人坦言十分期待。

徐嘉華攝

林浩朗表示：「我當然希望（明年世青）決賽是我們兩個，讓我們自己鬥餐死。」「細孖」也說：「我都想呀，我們都是好朋友，平時出去比賽都會跟對方說：『決賽見』，希望明年世青真的『決賽見』。

這之前，今年還有很多「成人組」的任務給2位新科世青、世少狀元去挑戰，包括7月香港首辦的世界錦標賽以及9月的愛知名古屋亞運會，他們坦言「恨」參加，期望跟家朗及Ryan爭取團體賽獎牌；他們不約而同表示手上這面金牌是很大一支強心針。

徐嘉華攝

出發前已定下奪獎的目標 開心兩位好朋友都奪金

林浩朗表示：「這面金牌給予我好大的信心，這一季的青少年組比賽我打得不是特別好，但去到世青賽反而表現回勇，對未來的比賽更加有信心。」林浩朗拿完青年組金牌後，不忘同翌日打比賽的「細孖」也要拿金牌，「細孖」說：「我們出發前一齊定了拿獎牌的目標，我們做到定立的目標外還突破奪金，是好開心的事，我們今年一齊出比賽，好多時他打得好，我都會打得好，我打得好，他亦打得好。」

「細孖」目標下周開羅站成人賽爭獎牌

「細孖」也說：「這金牌大大增強我的信心，因為證明我們是自己年紀最勁那個，所以給予我更加大的信心去挑戰更高組別（指成人組）。」事實上「細孖」在世青前的成人組比賽十分亮眼，他在2周前的利馬FIE大獎賽，曾擊退2位世界前11位的劍手、首次躋身8強，世界排名（成人組）由原本105位升至現在的42位，說到下周的開羅世界盃，他十分有把握的說：「每次比賽的目標都是突破上一次的成績，利馬站我入了8強，所以下周開羅站目標是爭獎牌。」林浩朗期望在開羅站先有穩定發揮，再定更高的目標。

記者/攝影：徐嘉華