Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劍擊世青賽凱旋｜世青賽打出信心 馬不停蹄下周一出發打成人賽 目標爭牌

即時體育
更新時間：21:51 2026-04-09 HKT
發佈時間：21:51 2026-04-09 HKT

為香港劍壇創造歷史的2位世青及世少金牌得主林浩朗及何承謙，周四在意籍男花青年軍教練Giacomo Fanizza 帶領下凱旋；他們手上的金牌還是火熱，但下周一已馬不停蹄跟大師兄張家朗、蔡俊彥（Ryan）出發到開羅準備參加下周展開的世界盃，他們亦已約定對方，明年世青賽個人賽齊齊包辦決賽，繼續為香港劍擊寫新一頁！

約定明年世青賽包辦決賽

19歲的林浩朗及17歲 的「細孖」何承謙，日前在巴西里約熱內盧舉行的世界青少年劍擊錦標賽分奪「青年組」及「少年組」金牌，歷史性同一屆包辦同一劍種的金牌，「細孖」奪世少金牌後已定下明年要爭取「世青」金牌的目標，而林浩朗明年將以衛冕身份戰自己最後一屆的世青賽，2人坦言十分期待。

徐嘉華攝
徐嘉華攝

林浩朗表示：「我當然希望（明年世青）決賽是我們兩個，讓我們自己鬥餐死。」「細孖」也說：「我都想呀，我們都是好朋友，平時出去比賽都會跟對方說：『決賽見』，希望明年世青真的『決賽見』。

這之前，今年還有很多「成人組」的任務給2位新科世青、世少狀元去挑戰，包括7月香港首辦的世界錦標賽以及9月的愛知名古屋亞運會，他們坦言「恨」參加，期望跟家朗及Ryan爭取團體賽獎牌；他們不約而同表示手上這面金牌是很大一支強心針。

徐嘉華攝
徐嘉華攝

出發前已定下奪獎的目標  開心兩位好朋友都奪金

林浩朗表示：「這面金牌給予我好大的信心，這一季的青少年組比賽我打得不是特別好，但去到世青賽反而表現回勇，對未來的比賽更加有信心。」林浩朗拿完青年組金牌後，不忘同翌日打比賽的「細孖」也要拿金牌，「細孖」說：「我們出發前一齊定了拿獎牌的目標，我們做到定立的目標外還突破奪金，是好開心的事，我們今年一齊出比賽，好多時他打得好，我都會打得好，我打得好，他亦打得好。」

「細孖」目標下周開羅站成人賽爭獎牌

「細孖」也說：「這金牌大大增強我的信心，因為證明我們是自己年紀最勁那個，所以給予我更加大的信心去挑戰更高組別（指成人組）。」事實上「細孖」在世青前的成人組比賽十分亮眼，他在2周前的利馬FIE大獎賽，曾擊退2位世界前11位的劍手、首次躋身8強，世界排名（成人組）由原本105位升至現在的42位，說到下周的開羅世界盃，他十分有把握的說：「每次比賽的目標都是突破上一次的成績，利馬站我入了8強，所以下周開羅站目標是爭獎牌。」林浩朗期望在開羅站先有穩定發揮，再定更高的目標。

記者/攝影：徐嘉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
02:35
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
6小時前
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
7小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
14小時前
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
2026-04-08 21:00 HKT
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
旅遊
9小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
2026-04-08 21:30 HKT
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
3小時前
DSE 2026︱中文科卷一白話文考葛亮《聲音》 13年來首以本地作家作品出題
DSE 2026︱中文科卷一白話文考葛亮《聲音》 13年來首以本地作家作品出題
教育新聞
8小時前