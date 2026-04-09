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里約世青劍擊賽事場館凌晨大火 港隊女重兩將32強止步 男重港將64強止步

即時體育
更新時間：17:20 2026-04-09 HKT
發佈時間：17:20 2026-04-09 HKT

正在巴西舉行的世界青少年劍擊錦標賽，其賽事場館於周三凌晨時分（8日）發生火災，屋頂被大火嚴重燒毁，無人受傷。賽會已另覓地點，如常舉行重劍少年組個人賽事。港隊在同日派出3女3男出戰，兩女重港將戰至32強止步，而男重港將64強止步 。

周三（8日）國際擊劍聯合會（FIE）及巴西擊劍聯合會（CBE）發表聲明，當地時間周三凌晨，用作世青錦標賽預賽場地的里約奧運單車館的屋頂發生火災，事發時場館內空無一人，當地政府已確認無人受傷。賽會於火警後將所有比賽移至卡里奧卡一號體育館舉行。

港隊於同日進行的重劍少年組個人賽派出3女3男出戰，港隊女將宋德心於128和64強先後擊敗希臘和土耳其劍手，32強以9：15惜敗法國的露湖（Charlotte Loue） ，32強止步 。而直入64強的女將鄧詩雅，64強擊敗立陶宛劍手後，32強以11：15負俄羅斯劍手舒爾加（Valentina Shulga）。另外一名港將李懿穎於64強止步。

男子重劍方面，直入64強的港將陳俊曦以6：15負於加拿大劍手羅賓（Daniel Rubin）。另外兩名港將黃柏耀和徐啓哲同於128強止步。

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