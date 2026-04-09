跑步｜黃卓寧走出傷患跑入240大關 冀穩奪亞運入場券 喜見女子長跑「百花齊放」

距離2026年名古屋亞運尚餘不足半年，香港女子馬拉松代表黃卓寧正全力爭取亞運入場券。這位在2021年「初馬」已一鳴驚人跑出2小時43分的長跑好手，近年經歷傷患低谷後，早前於上海馬拉松成功突破2小時40分大關，目前在香港排名第二。她坦言心態已從昔日的「執著」蛻變為享受比賽，期望在未來的賽事中進入「心流」狀態，並樂見香港女子長跑界迎來良性競爭的黃金時代。

看淡選拔壓力 視傷患為「少甜」過山車

亞運田徑項目的成績截止日期為5月10日，目前距離「截數」僅餘約一個月。現時本地排名第二的黃卓寧，對爭奪代表隊席位保持平常心：「這一刻已經做了自己要做的事，沒有特別去想一些自己控制不了的因素。」

回首過去一年多的傷患煎熬——包括曾在成都世大運帶傷出戰半馬，強忍痛楚完賽後激動落淚——黃卓寧形容這是一趟「先苦後甜」的過山車之旅：「雖然現在的甜未去到很甜，但起碼是『少甜』。這些高山低谷令我學懂很多，對待馬拉松的態度也完全不同了。要跑到現在的成績甚至將來更快，這些起伏是必須的，經歷過才會令我繼續進步。」

上海馬破240證實力 拒盲目追PB盼入「心流」

成功在上海馬拉松跑入「240」之內，對黃卓寧而言是一劑強心針。她坦言曾一度懷疑自己是否「卡關」在初馬的個人最佳成績（PB），但這次突破證明了堅持沒有白費。談及未來的目標，她表示不再盲目追求PB：「以前落場只想做成績，現在長大了就知道，PB需要天時地利人和。現在最重要是跑得開心，當你享受比賽氛圍，進入『心流』狀態時，自然能發揮最好，PB也會隨之而來。」

告別姚潔貞獨領風騷 喜見長跑界百花齊放

近年香港女子長跑水平不斷提升，黃卓寧提到羅映潮、屈旨盈及曾曉彤等跑手，認為大家正處於極佳的良性競爭中。「，現在是百花齊放，大家圍繞同一個目標，希望令自己跑得更快，這會推動整個馬拉松圈子進步。」

至於會否放眼打破香港紀錄，阿寧笑言絕對會，但強調這只是成長的「副產物」：「當你進步到某一個階段，PB和香港紀錄都只是一個附屬品。只要跑得開心、保持進步和身體健康，香港紀錄自然而然就會發生。」