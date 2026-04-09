Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跑步｜黃卓寧走出傷患跑入240大關 冀穩奪亞運入場券 喜見女子長跑「百花齊放」

即時體育
更新時間：18:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-09 HKT

距離2026年名古屋亞運尚餘不足半年，香港女子馬拉松代表黃卓寧正全力爭取亞運入場券。這位在2021年「初馬」已一鳴驚人跑出2小時43分的長跑好手，近年經歷傷患低谷後，早前於上海馬拉松成功突破2小時40分大關，目前在香港排名第二。她坦言心態已從昔日的「執著」蛻變為享受比賽，期望在未來的賽事中進入「心流」狀態，並樂見香港女子長跑界迎來良性競爭的黃金時代。

看淡選拔壓力 視傷患為「少甜」過山車

亞運田徑項目的成績截止日期為5月10日，目前距離「截數」僅餘約一個月。現時本地排名第二的黃卓寧，對爭奪代表隊席位保持平常心：「這一刻已經做了自己要做的事，沒有特別去想一些自己控制不了的因素。」

回首過去一年多的傷患煎熬——包括曾在成都世大運帶傷出戰半馬，強忍痛楚完賽後激動落淚——黃卓寧形容這是一趟「先苦後甜」的過山車之旅：「雖然現在的甜未去到很甜，但起碼是『少甜』。這些高山低谷令我學懂很多，對待馬拉松的態度也完全不同了。要跑到現在的成績甚至將來更快，這些起伏是必須的，經歷過才會令我繼續進步。」

上海馬破240證實力 拒盲目追PB盼入「心流」

成功在上海馬拉松跑入「240」之內，對黃卓寧而言是一劑強心針。她坦言曾一度懷疑自己是否「卡關」在初馬的個人最佳成績（PB），但這次突破證明了堅持沒有白費。談及未來的目標，她表示不再盲目追求PB：「以前落場只想做成績，現在長大了就知道，PB需要天時地利人和。現在最重要是跑得開心，當你享受比賽氛圍，進入『心流』狀態時，自然能發揮最好，PB也會隨之而來。」

告別姚潔貞獨領風騷 喜見長跑界百花齊放

近年香港女子長跑水平不斷提升，黃卓寧提到羅映潮、屈旨盈及曾曉彤等跑手，認為大家正處於極佳的良性競爭中。「，現在是百花齊放，大家圍繞同一個目標，希望令自己跑得更快，這會推動整個馬拉松圈子進步。」

至於會否放眼打破香港紀錄，阿寧笑言絕對會，但強調這只是成長的「副產物」：「當你進步到某一個階段，PB和香港紀錄都只是一個附屬品。只要跑得開心、保持進步和身體健康，香港紀錄自然而然就會發生。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
22小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
3小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
11小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
7小時前
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
21小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
影視圈
5小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
01:02
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
10小時前