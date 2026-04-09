全城蓄勢待發 迎接欖球盛會 「瘋狂欖球周」本周六正式揭幕

2026年香港國際七人欖球賽將於4月17至19日在啟德主場館舉行，適逢是賽事50周年誌慶，今年「瘋狂欖球周」新增多項精彩活動，全方位提升賽事氣氛。

這項年度集娛樂、奇裝異服與國際欖球競賽於一身的盛會，將於4月11至12日（星期六及日）在香港足球會率先展開。全新的「香港足球會青少年10人欖球賽」將為「瘋狂欖球周」揭開序幕，吸引來自香港、新加坡及澳洲的隊伍參與，涵蓋U5至U18不同年齡組別。

另一全新活動「賽馬×欖球」將於4月12日（星期日）在沙田馬場舉行，屆時將公布中國香港男、女子七人欖球隊出戰「Melrose銀劍賽」的陣容名單。賽馬主題將延續至4月15日（星期三）在跑馬地馬場舉行的「賽馬× 欖球」之夜。該活動亦是在瘋狂欖球周期間首次於跑馬地舉辦的賽馬活動，預料將成為今屆亮點之一，鼓勵參加者穿著「奇裝異服」入場，共同營造狂歡氣氛。

「瘋狂欖球周」另一新增項目為首屆的「香港輪椅五人欖球賽」，比賽將於4月14及15日（星期二及三）在啟德體藝館舉行，邀請來自亞洲各地的隊伍及運動員參與，展現共融體育精神。欖球賽事方面，備受歡迎的「香港足球會國際10人欖球賽」將於4月14至16日（星期二至四）舉行，同時慶祝該賽事40周年紀念。今屆賽事繼續吸引來自香港、中國內地、日本及其他地區的強隊參與，預料戰況激烈。

在4月14及15日，2026年「香港國際七人欖球賽運動醫學研討會」將重返啟德體育園舉行。延續2024年首屆的成功經驗，今屆研討會匯聚本地及國際運動醫學與運動科學專家，圍繞「傷患管理、復出與表現」、「運動員腦部健康」及「女性運動員健康與表現」三大主題，分享最新研究成果及實務經驗。

由中國香港欖球總會透過「橄欖成長基金」主辦的「2026年香港運動體育與可持續發展峰會」，亦將於4月14至15日（星期二及星期三）假遮打大廈Centricity舉行。峰會將匯聚資助機構、體育從業員、企業夥伴及社區建設者，共同探討如何透過體育力量，創建更具可持續發展、共融及韌性的香港。

今年賽事亦首次引入板網球比賽，於七欖球迷村舉行，標誌欖總首次與這項迅速崛起的運動合作。活動包括4月15日的企業體驗賽、4月16日的職業與業餘混合賽事，以及4月18至19日的「2026年亞太區板網球巡迴賽(APPT)白金大滿貫香港站」。 七欖球迷村亦將於4月16日（星期四）舉辦「快速四人投球賽」（Fast 4s Netball）。 在啟德青年運動場，國泰青年七人欖球邀請賽將於4月16至17日（星期四及五）上演，雲集本地院校及球會的頂尖隊伍，角逐U18男子及女子組別殊榮。 同場亦新增「Primal Race」高強度功能性體能賽，於4月17至19日舉行。賽事考驗參賽者的力量、耐力及團隊合作，設有個人、雙人、三人及四人組別，部分項目更為Primal Race世界錦標賽資格賽。

香港賽馬會「CHILL級啟德體能節2026」則將於4月17至19日在啟德體育園啟德體藝館習藝坊舉行，提供三天互動體育體驗活動。 「Rugby Matters研討會」將於4月17日（星期五）上午重返南看台，以「Making Sports Matter」為主題，匯聚約150名來自體育、媒體、市場推廣及贊助界的領袖，探討欖球運動、文化及商業合法交融。

為期三日的國泰/滙豐香港國際七人欖球賽將於以下時間開賽：4月17日(星期五)上午10時30分揭幕，4月18日(星期六)上午9時30分及4月19日(星期日)上午10時。 賽事期間，場內七欖球迷村將全日開放予所有持票人士，提供現場音樂、娛樂表演、餐飲美饌、官方商品及贊助商互動體驗，並設有休憩空間，讓觀眾盡情投入賽事氛圍。 此外，官方賽後派對將於4月18及19日晚上11時起，在蘭桂坊加州大廈的BACI舉行，邀請球迷延續欖球熱情，盡情狂歡。