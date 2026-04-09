跑步｜黃子圖全力爭逐亞運資格 冀未來轉戰長跑尋「Me Time」

香港三項鐵人代表黃子圖今年將全力爭取亞運參賽資格。面對隊內的激烈競爭，這位港將坦言心態已隨年紀漸長而轉變，訓練上更講求「重質不重量」；他更透露未來若從三鐵賽場退下來，將會把重心轉移至最鍾愛的長跑項目，期望在沒有代表隊壓力的情況下，為自己不斷突破極限。

將迎接三場大賽 喜見隊內良性競爭

黃子圖日前在參加Nike Pegasus 42跑鞋活動中表示，今年的最大目標是躋身亞運代表隊。他透露，接下來將出戰世界盃、亞洲盃及亞洲錦標賽三場選拔賽，其中亞錦賽更是他首次參與的Super Sprint（超短距離）接力賽，對擅長短距離的他而言是一大契機。談及隊內與奧斯卡、伍泰龍和Robin等隊友的競爭，黃子圖認為這是一種良性推動力：「我們從小到大都在競爭中成長，香港隊的優勢在於大家集中在同一個中心訓練，每天互相推動、互相合作，這對團隊而言是極佳的課堂。」

改變「死衝」心態 追求穩定發揮

回顧去年的全運會，黃子圖坦言是「鬥得最差的一場」，對自己的發揮感到不滿，加上意識到隨着年紀增長，身體恢復速度及傷患復原已不如前幾年，促使他改變訓練哲學。「以前表現不好就會很不開心，然後每課訓練都不停地『死衝』，覺得再勤力點就會有好成績。但現在回頭看，與其每課練到最盡，不如尋求更有效、更穩定的發揮。」他期望能調整好狀態，迎接未來的各項大賽。

視跑步為「Me Time」 盼之後挑戰全馬

在游泳、單車及跑步三項之中，黃子圖直言對跑步情有獨鍾。黃子圖曾多次參加渣馬10公里賽事，並形容晚上獨自跑步、聽著音樂吹著風，是他放鬆心情的專屬「Me Time」。對於未來的生涯規劃，他強調目前仍會全心專注三鐵賽事，但坦言退役後必定會投放更多時間於長跑：「如果將來不再是全職三鐵選手，沒有了代表香港或爭取大賽資格的壓力，我唯一跑的原因就是為了自己。」

黃子圖對未來的長跑路已定下明確藍圖，期望屆時能衝擊更多佳績，並會循序漸進，將目光放在挑戰全馬賽事上。