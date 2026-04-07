Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劍擊世青賽｜港隊花劍女團以第8名完賽 林浩朗領軍男團以12名作結

即時體育
更新時間：15:24 2026-04-07 HKT
發佈時間：15:24 2026-04-07 HKT

在巴西里約熱內盧舉行的世界青少年劍擊錦標賽周一（6號）上演青年組花劍團體賽，港隊女團16強決一劍絕殺韓國闖入8強，但之後以23:44不敵頭號種子美國，轉戰排名戰先後負俄羅斯及法國以第8作結。而由個人賽冠軍林浩朗領軍的男團則在16強不敵加拿大，最終名列第12。

港隊花劍女團由黃純一、樊寶㦤、梁𣪧僑及黃諾頤組成。FIE圖
港隊花劍女團由黃純一、樊寶㦤、梁𣪧僑及黃諾頤組成。FIE圖
港隊花劍女團第8完成。FIE圖
港隊花劍女團第8完成。FIE圖

港隊花劍女團第8完成 男團以12名作結

港隊花劍女團由黃純一、樊寶㦤、梁𣪧僑及黃諾頤組成，首圈先以45:27勇挫秘魯晉身16強鬥韓國，而雙方鬥得相當火熱數次打成平手，最後交由黃諾頤守尾門，並在第9局決一劍中以8:7擊敗對手，助港隊以36:35絕殺韓國闖入8強鬥有「雙料」冠軍劉婕琳坐陣的美國，但港隊最終以23:44不敵美國，其後轉戰排名賽先後對俄羅斯及法國皆告負，最終以第8完賽。

花劍男團由早前奪男花青年組冠軍林浩朗。FIE圖
花劍男團由早前奪男花青年組冠軍林浩朗。FIE圖
男團最終名列12名作結。FIE圖
男團最終名列12名作結。FIE圖

而花劍男團方面，由早前奪男花青年組冠軍林浩朗領軍，夥拍劉晉延、王哲及蔡子樂出戰，港隊在32強以45:26大勝馬來西亞，在16強鬥加拿大，港隊曾一度取得領先，但之後被加拿大反超，在尾段港隊曾一度將分差收窄至2分，可惜未能乘勝追擊以41:45惜敗，其後在排位賽中先挫德國，但其後先後不敵匈牙利和烏克蘭，名列第12名。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
01:22
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
社會
7小時前
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
7小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
9小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
2026-04-06 15:41 HKT
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
2026-04-06 16:30 HKT
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求涉事營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求涉事營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
14分鐘前
TVB辣招強收藝人社交帳號 《東周刊》獨家爆張振朗戴祖儀拒就範 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
TVB辣招強收藝人社交帳號 《東周刊》獨家爆張振朗戴祖儀拒就範 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
即時娛樂
6小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
2026-04-06 12:00 HKT
李泳漢被揭「雙面人」遭舊鄰居爆裝CCTV擾民侵私癮 無視鄰居非語言障礙：單位常傳激烈爭吵聲
李泳漢被揭「雙面人」遭舊鄰居爆裝CCTV擾民侵私癮 無視鄰居非語言障礙：單位常傳激烈爭吵聲
影視圈
3小時前