劍擊世青賽｜港隊花劍女團以第8名完賽 林浩朗領軍男團以12名作結
更新時間：15:24 2026-04-07 HKT
發佈時間：15:24 2026-04-07 HKT
發佈時間：15:24 2026-04-07 HKT
在巴西里約熱內盧舉行的世界青少年劍擊錦標賽周一（6號）上演青年組花劍團體賽，港隊女團16強決一劍絕殺韓國闖入8強，但之後以23:44不敵頭號種子美國，轉戰排名戰先後負俄羅斯及法國以第8作結。而由個人賽冠軍林浩朗領軍的男團則在16強不敵加拿大，最終名列第12。
港隊花劍女團第8完成 男團以12名作結
港隊花劍女團由黃純一、樊寶㦤、梁𣪧僑及黃諾頤組成，首圈先以45:27勇挫秘魯晉身16強鬥韓國，而雙方鬥得相當火熱數次打成平手，最後交由黃諾頤守尾門，並在第9局決一劍中以8:7擊敗對手，助港隊以36:35絕殺韓國闖入8強鬥有「雙料」冠軍劉婕琳坐陣的美國，但港隊最終以23:44不敵美國，其後轉戰排名賽先後對俄羅斯及法國皆告負，最終以第8完賽。
而花劍男團方面，由早前奪男花青年組冠軍林浩朗領軍，夥拍劉晉延、王哲及蔡子樂出戰，港隊在32強以45:26大勝馬來西亞，在16強鬥加拿大，港隊曾一度取得領先，但之後被加拿大反超，在尾段港隊曾一度將分差收窄至2分，可惜未能乘勝追擊以41:45惜敗，其後在排位賽中先挫德國，但其後先後不敵匈牙利和烏克蘭，名列第12名。
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