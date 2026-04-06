劍擊世青賽｜繼林浩朗一日前奪青年組冠軍 何承謙大熱奪少年組冠軍

男子花劍少年組排名第一的何承謙首登世界青少年錦標賽冠軍獎台！他在香港時間周一早上在巴西里約熱內盧舉行的世少錦標賽的男花「少年組」決賽，以15:10擊敗南韓的Choi Jian，奪得他個人首面世少金牌，這亦是繼林浩朗在一日前奪「青年組」金牌後，香港男花隊包辦2項個人賽冠軍寶座，是港隊第一次。

17歲 的「細孖」何承謙以高姿態亮相今屆賽事，他既是FIE少年組「世一」，亦是上月利馬大獎賽首度躋身FIE成人組比賽的8強，世界排名由原本的105位升至現時的42位，是世界排名頭50位內年紀最細的一人，他亦在2月亞青賽奪「少年組」銀牌。

何承謙在上月利馬大獎賽打出驚喜。FIE圖

今年參加世青的「少年組」比賽，他賽前已表明非金不要，事實上在今仗從小組賽已表現身價，他以小組6戰6勝，以總排名第一殺入正賽64強，並先後以大比數擊敗意大利、法國、土耳其、中國及日本劍手入決賽，對南韓的Choi Jian。

首節進攻後不慎跌倒台下

何承謙在決賽一開局已打出5:1的威勢，隨後將比分拉開至11:5，此時，「細孖」一次進攻後不慎失腳跌倒在台下，幸沒大礙，並以12:9領先第一節，休息一分鐘後，左拗的何承謙繼續採主動進攻，最終以15:10摘下他個人首面「世少」金牌。

「大孖」32強止步

值得一提，何承謙的孖生哥哥何承灃亦有參加今次「世少」的比賽，可惜在32強以15:11不敵日本的Masashi Maeda。同樣在32強止步還有許皓竣，他以5:15不敵最終亞軍Choi Jian。

女佩楊書涵日前在少年組奪銀。FIE圖

港隊在今屆暫累積了2金1銀，功臣包括男花林浩朗的「青年組」金牌及女佩楊書涵的「少年組」銀牌；而港隊在世界青少年劍擊錦標賽的獎牌亦增至第12面。

林浩朗將於香港時間周一晚聯同隊友出戰男花「青年組」團體賽，力爭另一面獎牌。

記者：徐嘉華