棍網球｜港隊大豐收 包辦五個賽項錦標

由中國香港棍網球總會主辦的「2026 香港青少年棍網球公開賽」，一連兩天假香港仔運動場、香港仔運動場人造草地足球場，以 及黃竹坑遊樂場人造草地足球場三個場地舉行。東道主香港在賽事 6 個組別中囊括 5 項錦標，於 U8 及 U10 混合組、U12 女子組、U16 男子及女子組封王。

香港U16 男子隊勝出一刻開心衝入場內。公關圖片

香港U16 男子組在決賽中。公關圖片

今次賽事吸引來自 6 個國家及地區，總共 58 支青少年隊伍同場較量。比賽設 U8 混合組、U10 混合組、U12 男女子組及 U16 男女子組六個不同組別，參賽球隊除了主隊中國香港外，更有來自澳洲、中國多個省市、中華台北、韓國及日本之青少年隊伍。

U16 女子組同樣奪金而回。公關圖片

U16 女子組奪冠。公關圖片

受到天雨影響，兩天賽事均有延誤的情況，但並未阻礙球手爭勝的決心。在最受注目的 U16 組別，港隊在女子組賽事以小組全勝姿態躋身周日的八強，並以 9：5 擊敗來自日本的 J Connection LAX 殺入準決賽，之後再以 9：4 擊退來自上海的木蘭 Mulan。

決賽港隊 面對上海 Lynx，由張悅琴在首節先開紀錄，第二節被客軍扳平。易邊後，上海隊再次入球反超前 2：1，落後的港隊表現沉著，張悅琴再進一球追平比數。港隊在第三節尾聲及第四節，分別 由李芷芯及陳亭羽號射入 1 球及 2 球，最後以 5：2 贏得錦標。教練許嘉希表示：「這次比賽 我們有 3 個目標，第一是耐性，第二是紀律，即是跟從我們平時練習的戰術，第三就是享受比 賽，決賽時她們表現出來的心理質素都很好，在受傷的情況仍然能沉著應對。」

U16 男子組冠軍的香港隊。公關圖片

男子 U16 組別，港隊在小組賽三戰全勝，以小組第一名躋身半準決賽，今天在八強先以 19：3 擊敗深圳 Eternal Lacrosse Club，準決賽再以 11：7 擊敗上海 Lynx。決賽港隊與中華 台北的 CT Training Squad 的對戰大部份時間落後，除了第一節以 4：3 領先，第二節即被對 手反超前 5：7，第三節繼續落後 7：9，幸而港隊在最後一節苦追之下以 11：10 一分之微險 勝。

教練周旨航表示：「決賽最後贏一分是有些驚險。這場比賽對手實力不俗，雖然我們一開 始領先，但之後被對手控制了節奏，所以在第二、三甚至第四節大部份時間都是處於落後的劣 勢，幸而球隊並未有於棄，一分一分地追上來，並且打出新的戰術部處，最後在關鍵時候入球 取得勝利。」

U8 混合組冠軍隊伍：香港隊。公關圖片

U10 混合組冠軍隊伍：香港隊。公關圖片

U12 女子組冠軍隊伍：香港隊。公關圖片

是屆賽事亦標誌着香港棍網球發展的重要里程碑，比賽名稱由過往的「香港棍網球公開賽」正 式轉型為「香港青少年棍網球公開賽」，定位亦由以往以成人組別為主，轉為聚焦青少年六人 賽發展，期望建立更具系統性的培訓及競技平台，培育新一代棍網球運動員，為香港以至亞洲 區棍網球運動的長遠發展奠定基礎，向已成為 2028 奧運項目的六人賽進發。

另外，本屆賽事獲國際棍網球聯會及亞太區棍網球聯盟官方認可，屬具國際專業認證地位之青 少年賽事，進一步鞏固香港在亞洲青少年棍網球發展中的指標性角色與區域影響力。