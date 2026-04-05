一年蛻變 劉弦從缺席決賽輪到並列第19位 首位港將完成奧古斯塔女子業餘錦標賽決賽輪
更新時間：18:31 2026-04-05 HKT
發佈時間：18:31 2026-04-05 HKT
發佈時間：18:31 2026-04-05 HKT
中國香港代表劉弦（Arianna Lau）於2026年奧古斯塔國家女子業餘錦標賽（ANWA）打出零柏忌68杆強勢開局，最終在雲集全球頂尖業餘女將的決賽中以低於標準桿兩桿的214桿（68-71-75）完賽，取得並列第19位的佳績，成為首位完成ANWA決賽輪的香港球手，為港爭光。
回望去年，劉弦首次參賽時未能晉身決賽輪；時隔一年，她成功突破自己，歷史性躋身決賽輪並名列前茅。今屆ANWA高手雲集，包括賽事冠軍、前南美女子業餘錦標賽冠軍瑪麗亞·荷西·馬連（Maria Jose Marin）及多位獲選加入全美第一隊（First Team All-Americans）的優秀學生球手成員。
劉弦由止步初賽到並列第19位，短短一年間的飛躍進步，印證了在中國香港高球協會(港高協)的支持下，香港高球運動員正在釋放巨大潛能，步步踏高峯。港高協將繼續發掘及培育更多潛力新星，讓他們在國際舞台上為港增光。
劉弦在賽後表示：「我對自己的表現非常滿意，過去三天我的表現非常穩定，與世界頂尖選手同場競技實在獲益良多。能夠在奧古斯塔球場打球，感受熾熱的競賽氛圍和如此龐大的觀眾群，這真的是一段畢生難忘的經歷，我將永遠珍視。」
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT