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國家隊孫穎莎王曼昱會師決賽 王楚欽首闖乒乓世界盃決賽今晚將鬥松本輝空

即時體育
更新時間：18:02 2026-04-05 HKT
發佈時間：18:02 2026-04-05 HKT

澳門乒乓世界盃2026，今日會上演男女單四強戰和決賽，上午女單四強國家隊「一姐」 孫穎莎及世界排名第二的星將王曼昱分頭勝出，今晚決賽兩人將上演「中國打吡」。下午男單四強「一哥」王楚欽以4：1擊敗衛冕冠軍卡達拉奴（Hugo Calderano），首次闖入這項賽事決賽，今晚將與日本新星松本輝空爭冠。

今日上午進行的女單四強戰，「一姐」孫穎莎面對德國老將莎比妮雲達（Sabine Winter） 。她以直落四局（11：6）、（11：6）、（11：3）及（11：5）輕取對手。而「世二」王曼昱對陣南韓球手申裕斌，王曼昱先以（11：8）取下一局，之後申裕斌突然爆發，連勝兩局13：11，局數反超2：1。隨後王曼昱調整狀態以（11：6）、（11：7）及（11：5）連贏三局，最終勝局數4：2，成功打入決賽會師莎莎，為國家隊鎖定賽事頭兩名。兩位將於今晚19：30的決賽上映「中國打吡」。

而下午進行的男單四強戰，「一哥」王楚欽上兩屆均四強止步，今次在面對世界第三的巴西名將卡達拉奴，王楚欽以（11：7）、（11：3）、（11：7）連贏三局，雖然卡達拉奴第四局回敬11：6，局數追近至1：3。王楚欽於第五局頂住壓力以12：10取勝，以局數4：1晉級決賽。王楚欽今晚20：15將於決賽對上日本新星松本輝空。

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