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劍擊世青賽｜繼「劍神」張家朗後 相隔９年 由林浩朗接力奪世青男花金牌

即時體育
更新時間：07:34 2026-04-05 HKT
發佈時間：07:34 2026-04-05 HKT

繼「劍神」張家朗後，相隔9年，本月才滿19歲的男花新紥師弟林浩朗香港時間周日早上奪得金牌！浩朗在花劍「青年組」決賽對埃及世界成人組排名第10的杜巴（Abdelrahman Tolba）毫無懼色，在第一節3分鐘比賽還未完下，快手快腳以15:5大勝，奪得港隊今屆「第一金」，這亦是繼家朗在2017奪「青年組」金牌後的第2人。

林浩朗（左二）在決賽以大比賽勝世界排名第10的埃及劍手Abdelrahman Tolba（左一），首奪世青賽「青年組」金牌。FIE圖
林浩朗（左二）在決賽以大比賽勝世界排名第10的埃及劍手Abdelrahman Tolba（左一），首奪世青賽「青年組」金牌。FIE圖
林浩朗（左）在世青決賽。直播截圖
林浩朗（左）在世青決賽。直播截圖
新任世青冠軍林浩朗初中開始跟蔡俊彥練劍。FIE圖
新任世青冠軍林浩朗初中開始跟蔡俊彥練劍。FIE圖
林浩朗的飛跳，有師傅蔡俊彥的影子。FIE圖
林浩朗的飛跳，有師傅蔡俊彥的影子。FIE圖

一月曾跟蔡俊彥張家朗奪世界盃團體賽金牌

身材高大的林浩朗為人熟悉，是今年一月初跟大師兄蔡俊彥（Ryan）、張家朗以及鄭鐵男一齊奪得FIE巴黎站的世界盃團體金牌，2月亞青賽取得「青年組」銅牌的他曾說談過跟師兄們齊奪世界盃團體金牌的感受：「這個獎對我好重要，是我第一個FIE的成人組獎牌，還可以跟Ryan同家朗他們一齊打，真的好開心。」

林浩朗首登世青冠軍。FIE圖
林浩朗首登世青冠軍。FIE圖
林浩朗（左）在決賽採取主動攻勢湊效。FIE圖
林浩朗（左）在決賽採取主動攻勢湊效。FIE圖

林浩朗在賽前談到世青賽，他已說目標是「爭金」：「有了FIE的成人組經驗，我的目標會高一點，但都是想以平常心應戰。」結果亞青奪得個人銅牌後，在今次世青奪金，他後天還有團體賽，有機會跟隊友們再上獎台。

今屆暫累積1金1銀   港隊歷來第11面世青獎牌

港隊今屆暫累積1金1銀，銀牌來自女佩「少年組」的楊書涵，亦是港隊歷來第11面世青獎牌。 

記者：徐嘉華

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