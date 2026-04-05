第三屆 Baseball5 五人制棒球亞洲盃圓滿落幕 九支亞洲勁旅激戰 D‧PARK 中華台北隊奪冠 港隊名列第五

由亞洲棒球總會、亞洲壘球總會及世界棒壘球總會（WBSC Asia Baseball5）主辦、中國香港棒球總會承辦，並獲文化體育及旅遊局及康樂及文化事務署資助的「第三屆 Baseball5 五人制棒球亞洲盃 2026」，已於 2026 年 3 月 27 日至 31 日在荃灣愉景新城 D‧PARK 圓滿舉行。經過連日激烈競逐，中華台北代表隊在決賽中逆轉擊敗日本封王；東道主中國香港隊則以第五名完成賽事，並憑藉上屆世界盃主辦身份，順利取得今年 12 月於波多黎各舉行的世界盃入場券。

本屆賽事雲集九支亞洲勁旅，包括中國香港、日本、南韓、新加坡、泰國、中華台北隊、越南，以及首次參賽的孟加拉與沙地阿拉伯。開幕典禮上，中國香港棒球總會會長何廸夫致辭歡迎各支隊伍及嘉賓蒞臨香港；文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌祝願賽事圓滿成功；世界棒壘球總會秘書長劉明珠則強調 Baseball5 五人制棒球在全球的迅速發展，並感謝東道主中國香港的全力投入與支持。開幕禮上由多位嘉賓向贊助商、合作機構及九支參賽隊伍代表致送紀念品。隨後上演的表演賽，由中國香港隊迎戰由八支球員組成的「亞洲全明星隊」，展現五人制棒球跨越地域、性別與種族、凝聚不同地區參與者的獨特魅力。最終港隊以總局數 2 比 0 勝出，為賽事掀起序幕。

經過五日激戰，決賽由中華台北隊與日本上演巔峰對決。中華台北隊在落後一局的劣勢下， 最終以 5:4 險勝奪魁；泰國隊則擊敗南韓摘銅。港隊在名次賽中直落兩局擊敗越南，鎖定第 五名。 除了場內競技，大會亦於愉景新城商場設有公眾體驗區，吸引超過 15 個團體及學校參與， 有效向社區推廣這項節奏明快的新興運動。 賽事期間，中國香港棒球總會會長何廸夫及主席莊岐鳴與世界棒壘球總會及亞洲棒球總會進行了多次會面，探討在港設立「五人棒球亞洲總部」的可能性，期望進一步加強與亞洲各隊伍的聯繫，拓展五人棒球的推廣覆蓋面，並更頻密地籌辦區域性比賽及教練、競賽官員培訓課程等專業發展項目。