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桌球巡迴錦標賽｜卓林普10:4輕取羅拔臣首闖決賽

即時體育
更新時間：20:46 2026-04-04 HKT
發佈時間：20:46 2026-04-04 HKT

世界排名第一的「準神」卓林普（Judd Trump），在曼徹斯特舉行的桌球巡迴錦標賽中，以10:4的絕對優勢橫掃澳洲名將羅拔臣（Neil Robertson），生涯首次殺入該項賽事的決賽。

半程已領先7:1

卓林普在週五的比賽初段已著火，一上來便打出87、94及113度，連取三局，寫下連得294分的驚人紀錄。他在下午階段結束時，已遙遙領先至7:1。
儘管手握巨大優勢，但面對曾兩度奪冠的羅拔臣，卓林普在晚間階段未有鬆懈。雖然羅拔臣一度連追兩局，將比分拉近至3:7，但卓林普隨即再打出87及75度連取兩局，再度拉開至領先9:3率先叫胡。最終，他再取一局，以10:4取勝。

決賽都誰都要贏

卓林普賽後表示：「我開局頭三局打得很好，但之後狀態有所下滑，很高興最終能成功過關。」他坦言：「其實整個賽事我都受到Cue頭問題的困擾。幸運的是我籤運不錯，加上今場羅拔臣亦有些失準，這就是勝負的關鍵。」
展望即將來臨的決賽及世界錦標賽，卓林普充滿鬥志：「在這個階段，你會想擊敗所有人。無論決賽對手是誰，都將會是一場精彩的比賽。」

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