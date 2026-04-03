乒乓球世界盃｜王楚欽挫勒邦闖8強 國乒男單獨苗續爭冠
更新時間：20:59 2026-04-03 HKT
發佈時間：20:59 2026-04-03 HKT
發佈時間：20:59 2026-04-03 HKT
澳門舉行的乒乓球世界盃2026周五上演男單16強戰碼，國家隊唯一晉級男單淘汰賽的「世一」王楚欽頂住壓力，以4：2擊退法國一哥菲歷斯勒邦（Felix Lebrun），成功躋身8強，為國家隊保住爭冠希望。
王楚欽今仗與勒邦激戰六局，首局先失11：13，隨即以11：9扳平。王楚欽第三局再輸9：11，經調整節奏連贏11：5、11：6，局數反超前3:2。第六局戰況緊湊，雙方戰至刁時，王楚欽憑藉關鍵分把握力險勝15：13，最終局數勝4：2晉級。王楚欽將於8強迎戰斯洛文尼亞球手達魯科約基治（Darko Jorgic）。
其他四名國家隊球手，梁靖崑小組賽兩戰皆北，周啟豪與陳垣宇各得一勝一負，同樣未能出線。而19歲新星溫瑞博小組賽兩戰全勝，包括法國名將高澤（Simon Gauzy) ，惟於16強1：4負中華台北林昀儒行人止步。
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