劍擊世青賽｜港隊世青次天開齋 14歲楊書涵為香港奪歷來第10面世青獎牌

香港年僅14歲的佩劍代表楊書涵周五早上在巴西里約熱內盧舉行的世界青少年錦標賽為香港取得今屆第一面獎牌！她在佩劍「少年組」的個人賽過關斬將，只在決賽不敵中國劍手，但仍為港隊開了今屆獎牌之門，取得一面銀牌，這亦是港隊歷來第10面世青獎牌。

14歲楊書涵為港隊在今屆開獎牌之門。FIE FB圖

中國潘其妙（左二）包辦今屆世青「青年組」及「少年組」雙冠軍，楊書涵（左一）奪亞。FIE FB圖

楊書涵（左）在決賽中。FIE FB圖

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年紀輕輕的楊書涵，父母是上海人，期後移居新加坡，書涵去年開始代表香港參賽，去年的世青賽，她也躋身8強，今年更進一步入決賽奪亞。楊書涵在決賽遇上一日前在「青年組」奪冠的中國劍手潘其妙，港將終以9:15見負，但年紀輕輕卻能殺入決賽，為香港奪得今屆第一面銀牌！

港隊對上一次有佩劍上世青獎台，要數回2013年的張藝馨，當年她奪得女佩（少年組）金牌，亦為港隊打開世青獎牌之門，這些年來，港隊共取得9面世青（少年組及青年組)的獎牌。

新一屆的世界青少年劍擊錦標賽周三起一連9日遠在巴西里約熱內盧展開，打頭陣是2位2月曾奪亞青賽冠軍的何柏霖（Hugo）及余傑分別出戰「青年組」男、女佩個人賽，可惜分別在64強及128強步，16歲的余傑周四繼續上場參加「少年組」個人賽，但在128強止步。

記者：徐嘉華