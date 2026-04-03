賽馬會青少年體育記者計劃｜ 「講」籃新秀班

由香港賽馬會主辦、東華三院協辦，並透過馬會慈善基金捐款予東華三院協助籌辦計劃活動的「賽馬會青少年體育記者計劃」，今年新推出以籃球評述為本的延伸課程—「講」籃新秀班，早前圓滿結束。課程報名反應熱烈，50名18至35歲的青年獲挑選參加於今年一月起舉行的四場工作坊，當中表現出色的學員更分別參與了三場本地甲一籃球賽事的網上直播評述。

各位學員導師來個大合照。公關提供

李旭川（右）與課程主任導師吳毅豪（左）一同評述甲一比賽。公關提供

梁榮海（右）跟其他學員在評述比賽前接受導師講解。公關提供

學員在工作坊接受主任導師吳毅豪（中）等籃球專家的指導。公關提供

參加者包括甲一球員

其中一位有份參與課程的學員李旭川，本身是甲一球隊晉裕的隊員。 他分享作為職業籃球員，一直都有透過網上頻道和社交平台分享自己的籃球知識和訓練日常，希望推動本地籃球發展，因此他得知馬會舉辦這個專門有關本地籃球評述技巧的課程時，即萌生參與的念頭。

他指課程由資深籃球評述員吳毅豪擔任主任導師，並邀請了專業裁判、甲一球隊教練等嘉賓分享，令他獲益良多。他憶述最難忘有份參與其中一場甲一比賽的評述， 因為當天他自己亦要出席第一場比賽，賽後即馬上會合導師和其他學員準備下一場的評述，「身為職業籃球員，我對賽事了解較多，但評述需要掌握更多場外資訊，用第三身角度去分析，整個過程既緊張又好玩，至今亦回味無窮。

坊間沒有同類課程

李旭川亦表示，坊間沒有專門教授籃球評述課程，感謝馬會舉辦這課程，令他發掘退役後繼續向籃球評述方向發展的可能性，「希望透過評述員的角色，將籃球在本地娛樂化和商業化，令更多人投入籃球運動。

另一名參與課程的學員梁榮海，本身是「賽馬會青少年體育記者計劃」第8屆學員。 他表示自己一直對體育評述和籃球有濃厚興趣，而課程提供的專家分享，以至實戰評述的機會都非常難得，因此十分感謝馬會給予機會，令自己對籃球建立全新的認識。

馬會一向不遺餘力地支持本港體育發展，多年來積極推廣社區及精英體育運動，讓不同年齡、背景和能力的人士均可享受體育的樂趣；包括早前推出為期三年的賽馬會越戰越強籃球計劃，令更多學生及弱勢社群有機會體驗籃球運動的樂趣。馬會更計劃在未來三年投入30億港元，推動體育及體育界的發展。