傑出運動員頒奬禮｜六奪「香港傑出女運動員」獎 下周到四川參賽 望每站比賽力臻完美

今屆「傑運」的女子組「星中之星」人選可以說是「爭崩頭」，5位「香港傑出女運動員」都有力競爭「星中之星」，包括去年第一次奪「世界冠軍」兼「亞洲冠軍」、「世運會冠軍」、亦同時是「世一」的空手道「形女」劉慕裳（Grace），但最後不敵「混血飛魚」何詩蓓，對失落「星中之星」，Grace表示：「作為運動員，好多事都不是自己控制之內，上場比賽也控制不到贏定輸，唯一控制到是自己的表現，去年最開心的成績是做到『世界冠軍』，拿到『金邊袍』（代表年終總冠軍），我已經對得住自己，這個獎只是Bonus。」

Grace難得在港，這天盛裝出席傑運頒獎禮。蘇正謙攝

徐嘉華攝

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第6次奪「香港傑出女運動員」獎（2019、2021、2022、2023、2024、2025）的Grace對上幾年都因為身在外地訓練感比賽，無法參加「傑運」頒獎禮，今屆趁下周在四川舉行的WKF 超級聯賽才可到場；她特別悉心妝扮，由Innotier為她度身訂造一條黑色連身裙，Grace表示，她欣賞這個牌子的理念及防菌防病毒功能：「他們特別將前面裙邊裁短一點，露多少少皮靴，看起來型一點。」Grace亦多謝Crisathena為她配襯手錶及手飾，有如她的名字Grace（優雅）。

蘇正謙攝

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Grace也說：「好多年沒有到現場同大家見面，之前好多次都是透過錄影多謝大家，上次在會展現場，是2018年那一屆，那一屆十分興奮同期待，那年我的成績不是好差，當時想自己是否有機會上台，那年仍是選『八傑』（不是現在的5男5女），最後拿不到獎，我好記得自己失落的感覺，是一個勵志故事給自己，但拿不拿到獎，不可以定義我的成績，當是鞭策或推動力，一推就令我能第6次拿到『傑運』獎，一定要多謝背後團隊，不可以只有我一個能造就現在的成績；好開心家人同我一齊在現場領獎。」

徐嘉華攝

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世界排名第一的Grace去年的成績可以說是所向無敵，在去年3月開始就未逢敵手，除奪世錦賽金牌、世運會金牌、亞錦賽「三連霸」外，還連贏5站WKF K1 超級聯賽冠軍；今年開始穿著代表年終總冠軍的「金邊袍」打比賽的Grace背著一大堆榮銜，她坦言曾擔心會有壓力，幸好WKF在今年初開始新的賽規，反而分散她擔心的事，專注去迎合新規則。

Grace今年一個大目標是在9月愛知名古屋亞運會爭金，面對東道主的挑戰，她有信心可以像現在的西班牙導師、前奧運金牌得主珊齊絲（Sandra Sanchez）在東京勇奪奧運奪金。

「2025年度香港傑出運動員」得獎名單

星中之星（各獲80,000港元）

男子組：蔡俊彥（劍擊）

女子組：何詩蓓（游泳）

香港傑出男運動員（各獲60,000港元）

一）蔡俊彥（劍擊）

二）黃澤林（網球）

三）黃鎮廷（乒乓）

四）何甄陶（游泳）

五）趙顯臻（划艇）

香港傑出女運動員（各獲60,000港元）

一）何詩蓓（游泳）

二）劉慕裳（空手道）

三）佘繕妡（劍擊）

四）李思穎（單車）

五）吳安儀（桌球）

最佳運動隊伍（獲75,000港元）：香港男子手球隊

最佳運動組合（各組獲55,000港元）

一）男子花劍隊（張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘）

二）羽球混雙（鄧俊文、謝影雪）

三）男子乒乓球雙打（黃鎮廷、陳顥樺）

記者：徐嘉華

攝影：蘇正謙