傑出運動員頒獎禮｜俊文阿雪出席傑運「戰衣」襯到絕 坦言「傑運」獎項是打下去的推動力之一

第6次奪「傑運」的「最佳運動組合」大獎的香港羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪，經歷去年因阿雪養傷而短暫「拆夥」，這一年的成績打出驚喜，連續三屆奪得此獎項（2018、2019、2021、2023、2024、2025），阿雪坦言過去一年的成績以及手中這個「傑運」的獎項都給與「鄧謝配」很大推動力，暗示續戰至2028洛杉磯奧運，並叫大家拭目以待！

「鄧謝配」說事前沒有夾衫，同樣選擇淺顏色衫的他們出奇地襯。蘇正謙攝

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阿雪背部的Deep V增添性感。徐嘉華攝

徐嘉華攝

「鄧謝配」「戰衣」襯到絕 阿雪背部Deep V有睇頭

俊文同阿雪周二悉心打扮到會展參加「傑運」頒獎禮，2人出奇地襯，同樣以白色為主，他們笑說事前沒有夾衫，阿雪選擇本地設計師的白色短裙、背部Deep V剪裁添性感，配合Magic Wire飾物，增添型格；俊文的米白色套裝配自選的銀色大葉領呔，他笑言「落重本」，阿雪也大讚俊文眼光。

「鄧謝」在頒獎禮上跟另外兩隊得獎組合，包括男花團體(右)及乒球雙打組合合照。蘇正謙攝

蘇正謙攝

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阿雪去年因身體及傷患問題休養身體4個月，跟俊文短暫拆夥，到4月亞錦賽「復出」（雙方協議打至今年9月亞運會），已奪得亞錦賽混雙歷史性金牌，「復出」這一年，他們曾躋身6個國際賽4強，還有3月初歷史性取得超級1000的全英賽銅牌，港隊大馬籍雙打教練們不時建議2人多打2年至2028洛杉磯奧運會，近期他們對參加洛奧的態度變得軟化，獲獎這天，阿雪暗示有商量餘地。

她說：「教練時常叫我們多打2年（至洛奧），其實是好吸引，今日拿到『傑運』這個獎，是好大的推動力，大家拭目以待！去年拿完『傑運』，沒想過可以再拿，拆夥後沒想過要復出，好多謝俊文信任我，給我好多鼓勵，才有決心復出。」

下周以衛冕身份出戰亞錦賽

阿雪以「神奇」來形容過去一年「復出」後的成績，對於下周將在寧波衛冕亞錦賽的混雙冠軍，俊文表示：「拿到『傑運』這個獎既開心亦是鼓勵，加上全英賽入到4強，對下周的亞錦賽都有幫助，我們當然想衛冕，但初步先鎖定獎牌的目標，獎牌顏色再看。」

「2025年度香港傑出運動員」得獎名單

星中之星（各獲80,000港元）

男子組：蔡俊彥（劍擊）

女子組：何詩蓓（游泳）

香港傑出男運動員（各獲60,000港元）

一）蔡俊彥（劍擊）

二）黃澤林（網球）

三）黃鎮廷（乒乓）

四）何甄陶（游泳）

五）趙顯臻（划艇）

香港傑出女運動員（各獲60,000港元）

一）何詩蓓（游泳）

二）劉慕裳（空手道）

三）佘繕妡（劍擊）

四）李思穎（單車）

五）吳安儀（桌球）

最佳運動隊伍（獲75,000港元）：香港男子手球隊

最佳運動組合（各組獲55,000港元）

一）男子花劍隊（張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘）

二）羽球混雙（鄧俊文、謝影雪）

三）男子乒乓球雙打（黃鎮廷、陳顥樺）

記者：徐嘉華

攝影：蘇正謙