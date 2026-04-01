傑出運動員頒獎禮｜「世一」蔡俊彥展開歌劍雙棲生活 透露今年會多出兩至三隻歌

「2025年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮周二在會展完滿結束，一人連中三元的男花「世一」蔡俊彥（Ryan）近期宣佈歌劍雙棲成焦點，這位新鮮出爐的「星中之星」自言自己現在是「運動員加歌手」的身份，談到兩棲，他說：「希望唱歌令我的運動成績更上一層樓。」

暫時鍾意運動員身份多一點

Ryan一反男運動員喜愛穿著深色衫的傳統，花了一個月選了一件淺色薄身上衣配西褲，同樣型格十足，他上周出了自己第一首歌，名為《我最討厭的男歌手》，他透露今年還會多出2至3首歌，他說：「暫時我都是鍾意運動員身份多於歌手，因為比較簡單，我是好鍾意上台唱歌，但其他的事（指娛樂圈）仍在適應中，好似現在以運動員身份身處頒獎禮，像回到屋企的感覺。」

Ryan跟何詩蓓分獲男女子「星中之星」大獎，原來二人曾於2014年南京青年奧運會分別奪得銀牌。蘇正謙攝

蘇正謙攝

28歲的Ryan憑去年勢如破竹的成績（包括世錦賽、亞錦賽雙冠軍，亦因此升做世界一哥）成為今屆「傑運」大贏家（包括首膺「香港傑出男運動員」、「星中之星」，還跟隊友冧莊「香港最佳運動組合」）；談到如何分配歌手及運動員時間，Ryan說：「我一向打完劍都會唱K，現在只是將我以前唱K的時間去練歌，我希望唱歌不只是令我維持我的劍擊水平，而是令我的劍擊更進一步，希望可以為香港繼續拿好的成績，亦做到好的音樂給大家。」Ryan表示做運動員及歌手各有不同的壓力，但都是想「做自己」。

有機會是自己第一次亦是最後一次拿獎

Ryan笑言會好好珍惜今次獲獎的機會，他說：「這次有機會是自己第一次，亦有機會是最後一次奪得這些獎，上年我在台下面住，我感覺我好難才被提名，因為我有一個好勁的隊友（指張家朗），我要超越他的成績才能被提名（每個總會只可提名一人參選），以為我不用想這個獎，但今年拿到，我真的好幸運，好榮幸能跟好出色的運動員一同上台拿獎，是一件好值得驕傲的事。」

Ryan繼「劍神」張家朗後，另一位男花劍手奪「星中之星」大獎。蘇正謙攝

Ryan(左)跟吳諾弘(中)及梁千雨(右)以及有事早走的張家朗是去年全運會男花團體金牌功臣，大熱奪最佳運動組合獎。蘇正謙攝

「最佳運動組合」成員吳諾弘替Ryan開心 梁千雨開心男花隊再獲肯定

一同奪得「最佳運動組合」的隊友吳諾弘（Lawrence）曾是童星，對於Ryan踏足娛樂圈，他說替對方開心，首次踏上「傑運」舞台的Lawrence說：「第一次參加這頒獎禮，件事好隆重，好有代表性，會繼續努力，希望可以繼續在這個團隊衝激更多獎項。」

第3次跟Ryan及家朗奪「最佳運動組合」獎的梁千雨表示獎項對整隊花劍隊都是鼓舞的事：「這個獎對男花隊是一個肯定，每一次拿獎都證明給大家看，我們是得的，每一年拿到這獎都好開心。」

記者：徐嘉華

攝影：蘇正謙