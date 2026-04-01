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傑出運動員頒奬禮｜香港男子手球隊多次提名終圓夢 從「陪跑」到首奪「最佳運動隊伍」

即時體育
更新時間：00:50 2026-04-01 HKT
發佈時間：00:50 2026-04-01 HKT

被譽為「香港體壇奧斯卡」的「香港傑出運動員選舉」2025年頒獎典禮，今晚（31日）於灣仔會議展覽中心隆重舉行。今屆「香港最佳運動隊伍」獎項競爭激烈，最終由香港男子手球隊憑藉過去一年的出色表現及高漲人氣，歷史性奪得殊榮。

手球隊憑藉去年全運會的精彩演出，從昔日台下「陪跑」到如今公投第一，上台圓夢，主教練許文邦十分感動：「這十幾年真的好感觸，多謝一班身後的球員，教練團隊。沒了他們，都不能夠有今天的成績。」 他憶述宣布得獎一刻，仍如夢似幻：「真的拿到的時候就發覺好不真實，因為其實我們都提名過九次十次，都沒拿到。我驚自己聽錯， 但真的見到他們上去的時候，我自己都好感動。  」這次獲獎不僅是對過往努力的肯定，更被視為香港手球發展的里程碑。隊長謝永輝表示，這為年輕球員鋪就了前路：「已經有好多年輕的球員見到，手球隊都可以有這樣的出路、這樣的資源，希望他們可以繼續努力。我相信人手越來越多，水平一定會越來越高。」

隊伍已鎖定亞運會，隊長謝永輝期望：「未來亞運可以拿到第八名或者更前一步的成績。但相信這一個始終都是一個好高水平的比賽，希望我們都可以有這個成績。」而談到即將展開的中國手球超級聯賽，教練許文邦劍指「全國冠軍」，並期望之後聯賽在香港設分站時，能以東道主身份稱霸。他承諾會「繼續用成績說話」，力求明年再踏上頒獎台。


記者、攝影：廖偉業

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