傑出運動員頒奬禮｜2025年度傑出運動員頒奬禮 蔡俊彥奪星中之星三獎成大贏家

「2025年度香港傑出運動員選舉」頒獎典禮今晚7點在會展舉行，有「香港體壇奧斯卡」之稱的典禮，除了集合各運動類別的頂尖運動員外，亦可在賽場之外看到運動員們不一樣的一面，典禮中會頒發「星中之星」、「傑男/女運動員」、「最佳運動隊伍」以及「最佳運動組合」嘉許過去一年表現突出的運動員們。

20:23 女子組星中之星由何詩蓓奪得。

20:20 男子組星中之星由蔡俊彥奪得。

20:16 最後一位「香港傑出女運動員」由李思穎（單車）奪得。第一次奪「香港傑出女運動員」的李思穎今日從菲律賓參加完亞錦賽後趕返香港，她說：「我現在好緊張，不是單車總會支持我，就不會有現在的我，好多訓單車教練及職員一直支持我們，多謝所有隊友，就算男隊友都要多謝，我們一齊努力才有今日的成績。」

20:14 第四位「香港傑出女運動員」由吳安儀（桌球）奪得。致辭表示：「這幾年，香港桌球項目同我也面對著好多不同挑戰，但我自己很幸運，可以將我的興趣變成我的職業，所以我會繼續用保持的正面心態去面對的挑戰，明天的我一定會比今天的我更好。除了運動員之外，我知道香港各行各業都不容易，所以我也很想同大家打氣，「If you believe it, you can achieve it。」只要做好自己，努力過，大雨之後一定會晴天。最後，也要祝其他各位得獎者，大家繼續加油！」

20:05 第三位「香港傑出女運動員」由佘繕妡（劍擊）奪得。致辭表示：「今日企在這裡有好多不同感受，上次參加傑運是7年前的事，拿青年組的獎，我心裡想我是否有一天可以上台拿「香港傑出女運動員」獎，直至打成人組比賽，其實一點也不容易，我一直去試，不想放棄，想用行動去證明自己；這個獎在我人生最大轉變發生，由大學生運動員變為全職運動員，這期間好多時候不容易，亦遇過挫折，但我仍好鍾意行劍擊這條路，要多謝父母、教練及隊友，多謝你們見證我成長。」

20:05 第二位「香港傑出女運動員」由劉慕裳（空手道）奪得。致辭表示：「好多年沒有在現場同大家見面，之前好多次都是透過錄影多謝大家，上次在會展現場，是2018年那一屆，那一屆十分興奮同期待，那年我的成績不是好差，當時想自己是否有機會上台，那年仍是八傑，最後拿不到獎，我好記得自己失落的感覺，是一個勵志故事比自己，拿不拿到獎，不可以定義的的成績，當是鞭策或推動力，一推就令我能第6次拿到獎，一定要多謝背後團隊，不可以只有我一個能造就現在的成績；好開心家人同我一齊在現場領獎。」

20:00 首位「香港傑出女運動員」由何詩蓓（游泳）奪得。致辭表示：「我幾周前去了一個比賽，見了一位很久無見的泳員，問我是否仍鍾意游水，好多人返工是因為要返而不是想返，而我是十分幸運，不單在我人生找到最想做的事，亦能成為我的職業，在我游泳階段遇到好多好好的人，是他們令我遇到挫折及困難，仍想去體院返工。亦想多謝香港市民支持，無論我在那裡比賽都看到香港的旗，希望大家繼續支持香港運動員，在我們比賽都有在家比賽的感覺。」

19:55 最後一位「香港傑出男運動員」由趙顯臻（划艇）奪得。致辭表示：「我參選傑運好多年，我每年都是坐上客，來到這裡好似透屋企，見到好多運動員聚在一起，這獎項極具代表性，可以話比師弟妹，多年的努力是一定會獲得肯定的。」

19:54 第四位「香港傑出男運動員」由黃澤林（網球）奪得，因Coleman不在香港他錄影說：「好開心再次拿到這獎，希望大家繼續努力，在亞運爭取佳績。」

黃鎮廷（乒乓）奪「香港傑出男運動員」。

19:50 第三位「香港傑出男運動員」由黃鎮廷（乒乓）奪得，致辭表示「在我十幾年運動員生涯中，我十分幸運，在香港出世，在這個時代讓我有乒乓平台讓我發展。我會繼續努力，爭取更好成績。」

第二位「香港傑出男運動員」由何甄陶（游泳）奪得。

19:45 第二位「香港傑出男運動員」由何甄陶（游泳）奪得，致辭表示：「當我六年前來到香港時，我沒有任何朋友，我不認識任何人，而現在情況完全不同了。我環顧四周，看到我這麼多朋友，我非常感謝一路以來遇到的所有人。大家都知道，這需要整個團隊的努力，如果沒有我們的團隊，我們任何一個人都無法站在這裡。在全運會上，我記得我在想，我們生命中有這麼多人在幕後工作，讓我們的生活變得更好，幫助我們在最高水平上表現，我真的很想藉此機會，逐一感謝那些如果沒有他們，我就不會在這裡的人。」

「香港傑出男運動員」蔡俊彥（劍擊）。

19:40 首位「香港傑出男運動員」由蔡俊彥（劍擊）奪得，「多謝所有投票投我嘅人，亦好多謝我嘅父母，媽咪你真係好煩但係我愛你，爹哋你唔煩我都愛你，同埋所有現役又或者退役嘅隊友。」

「香港最佳運動組合」男子花劍隊（張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘）、羽球混雙（鄧俊文、謝影雪）、男子乒乓球雙打（黃鎮廷、陳顥樺） 奪得。

「香港最佳運動組合」男子花劍隊（張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘）、羽球混雙（鄧俊文、謝影雪）、男子乒乓球雙打（黃鎮廷、陳顥樺） 奪得。

19:32 「香港最佳運動隊伍」由香港男子手球隊奪得，隊長謝永暉致辭表示:「多謝每位公眾投票給我們（他們位列公眾投票第一位），雖然我們在全運會拿到歷史性成績，那次未能上頒獎台，但今日上到這個傑運頒獎台，都好開心，未來亞運會我們會繼續努力。」

19:25 「香港最佳運動組合」由男子花劍隊（張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘）、羽球混雙（鄧俊文、謝影雪）、男子乒乓球雙打（黃鎮廷、陳顥樺） 奪得。吳諾弘致辭表示：「好開心拿到這個獎，多謝教練一直指導，最重要我身邊3位隊友」。黃鎮廷致辭則說：「我同陳顥樺第一年被提名，我們相差年紀比較大，算是『新舊組合』，去年有點不錯成績，未來我們會繼續努力。」

19:00 頒獎典禮開始

19:00 港隊男花代表和沙灘排球杜詠彤、杜詠雯到場。蔡俊彥表示今次的穿著以舒服為主，被問到今次心情沒有不同時，他則坦言仍比較喜歡做運動員，今次再到傑運亦好像返屋企。

香港手球隊簡翊暉、簡翊文。

19:00 香港手球隊翊暉、簡翊文到場。

18:51 女飛魚何詩蓓到場。

武術運動員沈曉榆。

18:49 武術運動員沈曉榆到場，她表示這次的穿搭走「簡單但隆重」的路線。此外，她特別提到這次嘗試了以前從未試過的眼妝，想要挑戰不同的風格。

18:43 港隊空手道代表劉慕裳到場。

18:33 港隊乒乓球代表黃鎮廷到場。

崔浩言（右）表示結束全職運動員生涯

18:29 港隊女重代表佘繕妡，前劍擊代表崔浩然、和游泳代表歐鎧淳到場。久未在賽場露面的崔浩言表示結束全職運動員生涯：「即係我諗我又唔想，好似上次咁樣話我退役咁樣，但係就當然啦唔再係一個全職運動員。但係都仍然同劍擊好多嘢都有關。」

18:10 女子游泳代表到場，李芯瑤表示有為典禮悉心打扮，並指和其他隊友一起來感覺不一樣：「我哋8個人都係今年嘅比賽都攞咗好多唔同嘅成就，雖然對上一次係同Siobhan, Ian同埋古仔佢哋一齊嚟啦。今次呢班係我嘅朋友，亦都係隊友，所以感覺上好似好好特別，即係可以同自己真正嘅朋友一齊嚟到呢個場合真係好特別。」