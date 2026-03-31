世界桌球錦標賽｜世錦賽破天荒以螢光綠波代替白波 顛覆桌球壇150年歷史

世界桌球巡迴賽（WST）近日宣布，在即將到展開的2026年Halo世界桌球錦標賽中，會打破一項沿用超過150年的傳統，標誌性的白色主球（cue ball），將會被一顆螢光綠色的新球所取代，以向賽事的官方合作夥伴Midnite致敬。

150年歷史大革新

在桌球運動的歷史長河中，白色主球一直是不可或缺的核心元素。然而，在今屆於克魯斯堡舉行的世界錦標賽中，這顆標誌性的白球，將會在長達17天的賽事中，被換成與贊助商Midnite品牌顏色一致的螢光綠色。此舉被視為桌球運動150年歷史上，最大膽、最具突破性的改革之一。

嘉蘭威爾遜力撐：我們需要新衝擊

對於這項破天荒的改革，現時世界排名第二、2026年大師賽冠軍嘉蘭威爾遜（Kyren Wilson）表示全力支持。他認為，這對桌球運動而言，是向前邁出的重要一步。他說：「老實說，我認為這是桌球運動向前邁出的絕佳一步。將白球變成螢光綠色的想法，一開始可能聽起來很大膽，但這正正是我們這項運動現在所需要的一些能吸引注意力、引起人們討論的東西。」

他補充道：「從球員的角度來看，這亦會非常有趣。視覺效果是我們解讀比賽的重要一環，所以在克魯斯堡的燈光下，使用這顆明亮的綠色主球，實際上可能會提升我們的比賽表現。我們必須對這些變化持開放態度。」

官方：傳統與創新並存

世界職業桌球總會（WPBSA）主席積臣費格遜（Jason Ferguson）亦對此表示興奮：「傳統和傳承在我們的運動中非常重要，但我們亦對創新感到興奮。球迷和球員將會喜歡這款專為世界錦標賽而設的新主球。這是我們運動150年歷史上，對器材作出的最大改變之一，在克魯斯堡看到它的實際應用，將會非常引人入勝。」

贊助商：為歷史性賽事注入新能量

作為這次改革的「主角」，贊助商Midnite的品牌營銷主管Andrew Mook則表示，他們為能參與這個標誌性的時刻感到自豪：「看到傳統的白球，在世界桌球錦標賽上，以Midnite的螢光綠色重新演繹，是慶祝我們與WST合作關係的一個令人興奮的方式。這是為了在尊重這項歷史性賽事的一切的同時，為其注入新的能量。」