場地單車亞錦賽｜香港精英隊共奪得2金1銀6銅共9面獎牌 功臣之一李思穎明趕返港出席「傑運」頒獎禮

「小女車神」李思穎（Ceci）周一在菲律賓亞洲場地單車錦標賽再添金牌！她在女子捕捉賽以衛冕車手跟咵外11位亞洲各地選手鬥技，終於成功衛冕奪冠，隨後上場的朱浚瑋在男子捕捉賽也為港隊添銅，香港精英隊共奪2金1銀6銅，為9月亞運會添信心。Ceci周二提早返港，趕往晚上舉行的「香港傑出運動員」頒獎禮，在全運奪3金的她大有機會奪其中一個「香港傑出女運動員獎」。

Ceci繼淘汰賽後，再奪捕捉賽金牌，左為陳凝。香港單車總會圖

李思穎出發捕捉賽前一刻。香港單車總會圖

Ceci在今屆亞錦賽表現突出，一人擸走2金1銀2銅（見附表），她的金牌來自淘汰賽及10公里捕捉賽，2項比賽的對手大同小異，但都給Ceci拿走冠軍，亞軍是中國的陳凝、季軍是日本的內野艷和；值得一提，陳凝在奧運項目的全能賽贏了Ceci，預計是9月亞運會大敵之一。

Ceci賽後沒有預期的開心慶祝自己的金牌，反而仍記掛住輸給陳凝的全能賽，她表示：「今年的亞錦賽，我拿走了寶貴的『經驗』，那就是不能輕視任何一位對手，就算之前贏過的對手也不能輕敵，未來要好好針對中國及日本對手，甚至其他亞洲區對手去備戰。」

「總的來說，今仗是好的，就算經歷失敗（指主項全能賽輸給國家隊陳凝），但讓我知道自己的強、弱項，未來會繼續努力。」Ceci曾在去年全運會及本月初的澳洲珀斯世界盃先後擊敗陳凝，但在今次亞錦賽卻輸給陳凝，這令她上了重要一課。

朱浚瑋（右）首奪捕捉賽銅牌。香港單車總會圖

朱浚瑋首奪男子捕捉賽銅牌。香港單車總會圖

朱浚瑋繼一日前第一次奪男子麥迪遜賽銅牌（拍曹棨光）後，周一的捕捉賽也表現優異，取得銅牌，今仗一連奪2銅，對他有一定的肯定。

Ceci周二將趕回香港，準備出席晚上的「香港傑出運動員選舉」頒獎禮，她大有機會憑去年粵港澳全運會3面金牌，第一次奪得其中一個「香港傑出女運動員獎」。

港隊獎牌功臣：

2金：李思穎（女子淘汰賽、捕捉賽）

1銀：李思穎（女子全能賽）

6銅：

朱浚瑋（男子捕捉賽）

梁穎儀（女子記分賽）

李思穎/梁穎儀（女子麥迪遜賽）

李思穎/梁寶儀/梁穎儀/關旨君/張履檾（女子團體追逐賽）

杜棹熙/翁浚皓/莫沚駿（男子團體爭先賽）

朱浚瑋/曹棨光（男子麥迪遜賽）

記者：徐嘉華