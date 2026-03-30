跳水｜全紅嬋受訪落淚 剖白發育期減磅苦況 懇求網民：放過我和家人朋友

國家隊跳水運動員全紅嬋在3月28日剛剛度過了自己的19歲生日，這位年少成名的跳水天后近日在接受大陸媒體訪問時，回顧了自己的18歲。談及過去一年的起伏，她動情之處甚至當場落淚，盡訴面對發育關、網絡輿論及自我懷疑的種種辛酸。

發育關難捱 每日一餐仍難減磅

在過去的2025年，最令全紅嬋感到困擾的莫過於體重問題：「因為別人經常説我體重特別重，我見到體重秤就特別害怕，我就特別傷心。」受大陸媒體《人物》訪問時，全紅嬋情緒激動，一度落淚，委屈表示為了減磅，她甚至每天只吃一餐，餓到頭暈眼花，但體重依然「居高不下」。伴隨而來的還有外界的閒言閒語。有很長一段時間，全紅嬋不敢穿心愛的裙子和短褲，只能用長袖長褲遮掩四肢。她害怕面對鏡頭，甚至連照鏡時都會對自己的身形產生抗拒和不滿。

拒認「大心臟」 坦言贏牌靠好彩

外界向來封全紅嬋為「大賽型選手」和「大心臟」，但她本人卻極力否認這些標籤。她坦言自己其實很害怕挑戰，心態並不如外界想像般強大。談及過往的輝煌戰績，她甚至顯得有些缺乏自信：「我承認自己有天賦、夠好彩，但我常覺得能贏都是出於僥倖，甚至覺得自己『跳得越來越退步』。」

人紅是非多 懇求網民停止網絡暴力

自東京奧運一戰封神後，全紅嬋的生活便徹底暴露在聚光燈下。她在接受大陸媒體訪問時以「人紅是非多」來自嘲處境：過年時大批陌生人湧到其鄉下老家「打卡」，就連遺失公仔這種瑣碎事也能輕易登上熱搜。面對巨大的流量衝擊，她無奈表示理解，但當網絡言論波及身邊人時，全紅嬋懇求：「我希望大家不要再罵我了，不要罵我家人，也不要罵我的朋友。」

對於未來，剛滿19歲的全紅嬋表示沒有想得太遠，只求專注當下，「走一步看一步」。她講道：「當下最想做的就是休息，調整好自己的狀態，認真考慮我的未來。沒有白走的路，不管是對是錯，都是自己的足跡。」