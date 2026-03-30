桌球｜傳卓林普與馬曉晴兩年情告終 兩人取消關注對方社交媒體

有傳世界桌球一哥「新香港人」卓林普，與前港隊花樣滑冰代表馬曉晴的戀情告一段落；據報雙方已經取消關注對方的社交媒體。

兩年戀情告終

卓林普於2024年透過優材計劃取得香港居民資格，26歲的馬曉晴是前香港花樣滑冰代表，退役後擔任節目主持人，兩人於2024年傳出戀情，而馬曉青較世界桌球一哥年輕11歲。近日有傳媒報導這段維持了兩年的戀情已告終，並已互相取消關注對方的IG。

而卓林普近期運氣麻麻，受到中東戰事影響，他與弟弟被逼搬離杜拜的居所，暫遷居泰國。近日於中國玉山舉行的2026世界桌球公開賽，他於4強又爆冷遭泰國的塔猜亞淘汰出局無緣爭冠，如今又被踢爆失戀。

