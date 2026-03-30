劍擊｜劍擊全職生涯八年 蔡俊彥今年嚐試歌劍雙棲 仍以運動員為重心

日前「踩過界」推出個人首支單曲《我最討厭的男歌手》的男子花劍「世一」蔡俊彥（Ryan），近期應邀出席恒生一個名為財富薈萃論壇，談及自己的「財富觀」及成為歌手的點滴，同場有前香港游泳代表、已為人父的方力申。

Ryan（左一)及方力申（中）出席恒生的理財論壇。公關提供

Ryan（左）跟方力申一同出席活動。公關提供

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Ryan在席間談到自己成為歌手的故事時表示：「去年去了好友（呂爵安Edan）的演唱會做嘉賓，發現自己鍾意唱歌亦鍾意在舞台的感覺，好享受在舞台抒發一些情緒，是一個好無形同觀眾溝通的方法，好特別。」

「決定當歌手，當中有好多掙扎，但當初如果安守本份，就不會成為一個全職運動員，因為當時成為全職的時候，沒有很多人支持運動員，既然８年前做了一個任性的決定，８年後我想繼續跟隨我的內心去走，所以選擇同時做運動員同歌手。」Ryan表示，暫時都是側重運動員的身份。

Ryan的劍擊事業如日中天，期待未來有更多突破。FIE圖

Ryan亦提到去年成為世界冠軍及「世一」前，教練Maurizio Zomparelli 對他一直的支持：「去年5月輸了加拿大溫哥華站世界盃後，因為成績好差（連正賽也入不到），輸亦是因為裁判因素，好無助，好似自己盡了好大能力，但因為外來因素而失敗；不過教練好好，他沒有強勢叫我打下去，只叫我冷靜一下，一路伴住我，不論高低都會在我身體，我被這番說話感動到，然後覺得我打劍不是為自己，是做好給教練、屋企人及朋友看，只要身邊仍然有支持我的人，那怕得一個，我都要做好它。」終於Ryan在溫哥華站兩周後像開竅般贏過不停，連贏3個大賽包括去年5月上海大獎賽、6月亞錦賽、7月世錦賽，世界排名升上至「世一」至今。

理財採運動員輸不起心態

至於理財，Ryan表示自己是「運動員輸不起的心態」，所以不會去搏，從未買過股票，只會踏實每個月儲錢，一步步建站財富。

周二亮相傑運頒獎禮 三線衝獎

周二就是香港傑出運動員選舉頒獎禮，Ryan憑去年上述一系列的國際賽佳績兼「世一」排名，加上公眾投票領先一眾男運動員，有力爭取「香港傑出男運動員」兼「星中之星」，他跟隊友張家朗、梁千雨及吳諾弘憑去年主場的粵港澳全運會花劍團體金牌，有機會一人擸走3個獎項。