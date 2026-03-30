邁亞密網賽｜贊歷克冼拿封王創七年紀錄 比肩費達拿成就「陽光雙冠」

意大利網球新星贊歷克冼拿（Jannik Sinner）在周日的邁阿密公開賽決賽中，以直落兩盤6:4、6:4擊敗捷克好手利赫卡（Jiri Lehecka）成功捧盃。冼拿並成為自2017年「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）以來，首位在同一年內連奪印第安韋爾斯及邁阿密兩站「陽光雙冠」（Sunshine Double）的男子球手，更是史上首位在完成此壯舉的過程中，一盤未失的球員，盡顯其驚人統治力。

「陽光雙冠」創歷史

「陽光雙冠」是指在同一年內，連續贏得印第安韋爾斯及邁阿密這兩項ATP 1000大師賽的冠軍，其難度極高。在辛納之前，史上僅有7位男子球手曾完成此壯舉，包括4次達成的祖高域（Novak Djokovic）和3次的費達拿。

冼拿賽後表示：「這對我來說意義重大。首次贏得『陽光雙冠』，這太不可思議了。這是我從未想過能贏得的，因為它很難實現。但我們最終做到了，所以我非常開心。」

大師賽連勝34盤

這場耗時1小時33分鐘的決賽，辛納全場佔盡優勢，全場開出10個A士球是手的一倍，第一發球得分率高達92%；成功製造多達11次破發球分，雖然只把握到兩次，亦足以兩盤6:4擊敗利赫卡封王。憑藉這場勝利，冼拿將其在ATP 1000大師賽級別的連勝盤數，延長至驚人的34盤，其本賽季的戰績亦提升至19勝2負。

直逼「一哥」艾卡拉斯

作為七個ATP 1000大師賽冠軍，24歲的辛納在三月份的北美硬地賽季中，表現堪稱完美。在贏得生涯首個印第安韋爾斯冠軍後，再於邁阿密封王，令他在世界排名積分上，與「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的差距，縮小至僅1,190分，對其世界第一的寶座，構成了強而有力的威脅。