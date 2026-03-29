場地單車亞錦賽｜男子麥迪遜相隔兩屆再有港將上獎台 港隊暫累積七面獎牌

已手執5面獎牌的香港精英單車隊周日在菲律賓舉行的亞洲場地單車錦標賽，男、女子麥迪遜組合先後為香港增添銅牌，功臣包括李思穎（Ceci）/梁穎儀及朱浚瑋/曹棨光，港隊暫累積1金1銀5銅；Ceci周一還有捕捉賽，可望成功衛冕。

香港男、女子麥迪遜組合為香港增添銅牌，功臣包括李思穎（右起）、梁穎儀、朱浚瑋、曹棨光。香港單車總會圖

梁穎儀（右一)及李思穎（右二) 為香港增添一面麥迪遜賽銅牌。香港單車總會圖

共有9支亞洲車隊派員參加女子麥迪遜賽，Ceci及穎儀去年曾奪銀牌，周日一上場就開始發力，在30公園（共120圈）的比賽，完成頭40圈，港隊佔據首位，可惜隨後被強頑的日本及中國隊一圈圈追過，港隊最終以31分奪得一面銅牌；日本組合垣田真穗/池田瑞紀以53分奪冠（他們在12個衝刺圈中共8次以首名衝刺），中國周夢寒/巩現冰以平均的發揮，以總分40居亞。

相隔兩屆，終有香港男子組合（右）取得麥迪遜賽獎牌。香港單車總會圖

緊接上場的男子麥迪遜賽共有12支隊伍參加，香港男子組合對上一次取得亞錦賽的麥迪遜賽獎牌是2023年梁嘉儒及梁峻榮，當年他們合作奪得銀牌，事隔兩屆，終於由朱浚瑋、曹棨光這組合以65分取得銅牌，在尾段壓過國家隊的全運金、銀牌組合楊陽、吳俊杰（53分）；冠軍是104分的日本組合、亞軍是82分的哈薩克組合。

除Ceci外，朱浚瑋也會參加捕捉賽，值得一提，已有1金（淘汰賽）1銀（全能賽）2銅（女子團體追逐賽、麥迪遜賽）在手的Ceci在去年這個項目取得她單車生涯首面成人組亞錦賽金牌，看她能否成功衛冕。

記者：徐嘉華