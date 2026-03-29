游泳｜何詩蓓對「復出」後這一年成績感驚喜 亞運後接連有比賽包括12月短池世錦賽

一年前大休4個月後「復出」的香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周日以AIA大使身份出席「水晶車廂之旅」，談到「復出」接近一年的成績令自己感到「驚喜」，問她可考慮參加2028年洛杉磯奧運會，她沒正面回應，但亦沒說「不」，主要視乎9月至12月一連3個大賽（包括9月底亞運、10月初3站世界盃、12月短池世錦賽）的身體狀況再作決定。

Siobhan今日出席摩天輪的活動，她笑稱自己沒有畏高，多年前曾跟家姐搭過香港的摩天輪。徐嘉華攝

Siobhan開心跟小朋友互動。徐嘉華攝

徐嘉華攝

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「復出」最難忘一站：全運會：「令我有點驚喜」

28歲的Siobhan自去年4月香港體育節長池游泳計時賽正式「復出」，並在9月粵港澳會運會透露2026年會全力出擊9月愛知名古屋亞運會，「復出」接近一年，她總共參加了7個比賽，全部都有金牌落袋，游出的時間跟她的個人最佳（PB）相距不遠，她認為是針對自己年齡，找對了訓練方法。

Siobhan表示：「由2024年9月開始恢復訓練（巴奧後，她曾參加2024年10月的3站世界盃及11月短池世錦賽，之後才大休4個月），我第一注重是我的『恢復』，每一日視乎自己身體情況去調整訓練量，做到train smarter，我覺得暫時（復出）後的成績都不差，希望一直好下去。」

徐嘉華攝

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Siobhan認為「復出」後最難忘的一個比賽是在深圳舉行的粵港澳全運會，她說：「全運會畢竟是我第一次參加，亦是我在7月（2025年）受傷（被逼棄戰2025年7月的長池世錦賽）後第一個大型運動會，當時有好多未知的因素，不知自己實力可以去到那裡，但出來的成績（2金2銅）我感到相當滿意，可以說有些『驚喜』。」

Siobhan常在海外比賽，但她說暫時只坐過兩次摩天輪，其中一次是在香港。 徐嘉華攝

亞運後馬不停蹄參賽 視身體狀況再決定末來

破突破自己PB

奪獎無數的Siobhan坦言現時游泳的最大目標，是向著突破自己PB的時間進發（她現擁有香港長池及短池游泳紀錄各9個），問到可會考慮參加2028年奧運會，她沒正面回覆，但緊接9月亞運後，她已報名參加10月一連3站在中亞區的世界盃，然後是12月初的北京短池世錦賽，她說：「暫時的計劃，是游完亞運後一個星期，我會去參加3站世界盃，然後是北京世錦賽（短池），之後要看看自己是否應付得來及身體狀況，再去想未來的計劃。」

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一周後德國站展開歐洲之旅

Siobhan下周將飛德國展開一連2個月的歐洲行程，包括下月9號的德國斯德哥爾摩公開賽、挪威卑爾根游泳節、5月環地中海3站比賽（包括摩納哥、法國卡內、巴塞隆拿），最快一個香港站的比賽是8月香港公開賽。

記者/攝影：徐嘉華