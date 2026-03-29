跑步｜啟德飛步跑吸4300人參與 首設10公里海濱賽道 周浩朗鄺詠淇稱王封后

由飛越啟德主辦、啟德體育園及九龍城民政事務處協辦的「啟德飛步跑2026」今晨圓滿舉行，吸引逾4,300名跑手踴躍參與。今屆賽事首度增設10公里全新賽道，途經啟德海濱長廊並以啟德體育園作結。最終，男子10公里挑戰組由周浩朗以33分08秒封王，女子組則由鄺詠淇以41分24秒摘下桂冠。

周浩朗留力順利封王 冀轉全職運動員

剛完成全馬賽事不久的周浩朗，今仗跑出33分08秒佳績奪得10公里挑戰組全場總冠軍。雖然與其個人最佳成績（PB）32分18秒仍有一段距離，但他透露今場採取了較保守的策略：「因為最近才剛恢復練習，擔心比賽強度太高會影響之後的訓練計劃。不過我也做好了準備，如果對手加速，我的強度也會相應提高。」

自中五開始接觸跑步的周浩朗，從小在母親鼓勵下涉獵足球、游泳、單車及籃球等多項運動，打下良好體能基礎。以往主攻5,000米、10,000米田徑賽及10公里路跑的他，去年底才開始轉戰長距離賽事。身兼跑步教練的他笑言是受學生啟發：「很多學生跑過半馬、全馬後不斷向我推薦，我也想親身體驗他們的感受，於是便開始了長跑訓練。」談及未來發展，他坦言有打算轉為全職運動員，而今次奪冠亦為其新訓練循環打下強心針。

對於這條全新賽道，周浩朗大讚寬闊且免卻了在市區跑步「等燈位」的煩惱：「以往在九龍區跑步多馬路，常要停低等紅綠燈，路也比較窄。這條新路線為跑手提供了一塊極佳的練習腹地。」雖然海旁路段略帶逆風，亦有上斜挑戰，但他認為沿途能飽覽維港景色，跑起來相當舒適。

鄺詠淇憑上斜優勢封后 讚市區作賽氣氛佳

女子10公里挑戰組方面，鄺詠淇以41分24秒順利衝線。她透露起步時因天氣較濕而採取保守策略，留前鬥後，最終憑藉自身擅長跑上下斜的優勢，成功後來居上。鄺詠淇亦對賽事選址市區讚不絕口：「在市區舉辦比賽非常方便，鄰近港鐵站之餘，啟德體育園內的行李寄存及洗手間設施亦十分充裕，毋須大排長龍。」

今屆「啟德飛步跑」除了設有3公里及10公里賽事，更邀請多位政商及體育界名人參與，共同推廣全民運動。文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌出席開幕禮時指出，啟德體育園啟用後首年將舉辦超過200天體育活動，充分發揮場地功能：「今天就是一個好例子，我們一天內有兩至三個不同運動項目同時進行。除了社區參與活動，體育園每星期都有不同的體育班，體育館亦正舉辦演唱會，旁邊場地更開放予公眾打籃球，真正做到善用設施，推動體育普及化。」

記者：楊功煜