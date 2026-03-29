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單車亞錦賽｜李思穎失全能賽金牌當頭棒喝 周日跟梁穎儀爭上麥迪遜獎台

即時體育
更新時間：07:20 2026-03-29 HKT
發佈時間：07:20 2026-03-29 HKT

「小女車神」李思穎（Ceci）在菲律賓舉行的亞洲場地單車錦標賽暫時儲齊「三色獎牌」，她在周五的主項全能賽力戰下不敵粵港澳全運會手下敗仗、中國的陳凝，屈居亞軍，周日將跟梁穎儀出戰麥迪遜賽，後者周六在女子25公里記分賽取得季軍，香港精英隊暫累積1金1銀3銅。

梁穎儀（右）首奪記分賽銅牌。香港單車總會圖
梁穎儀（右）首奪記分賽銅牌。香港單車總會圖
梁穎儀（藍衫)在記分賽中。香港單車總會圖
梁穎儀（藍衫)在記分賽中。香港單車總會圖

思穎：現在輸好過在亞運輸

在今屆已手執1金（淘汰賽）1銅（女子團體追逐賽）的Ceci，在全能賽的頭3個賽項（捕捉賽、配速賽、淘汰賽）同以第3名完成，只比領先的陳凝少4分，可惜在最後一項記分賽不及對手，Ceci居亞、陳凝奪冠。

李思穎暫奪一金一銀一銅。香港單車總會圖
李思穎暫奪一金一銀一銅。香港單車總會圖

Ceci表示全能賽失落金牌的最大得著，是得知「自己差的位」，她說：「現在輸好過亞運時輸！今仗讓我知道中國隊犀利，提醒我要提前想出應戰的對策。」

梁穎儀周六在25公里記分賽奪銅，烏茲別克的Nafosat Koxirbt奪冠，亞軍是新加坡的Elizabeth Le Min。穎儀同Ceci這對麥迪遜組合，曾於2024年亞錦賽奪銅，去年奪銀，周日力爭轉換獎牌顏色。

記者：徐嘉華

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