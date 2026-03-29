港九中學校際劍擊賽｜男拔成功衛冕花劍及重劍冠軍 德望重奪重劍團體后冠

分開在5天進行的港九中學校際劍擊賽周六在香港公園體育館決出男子花劍及男、女子重劍團體賽3個大獎後落幕，結果由隊中擁有不少應屆亞青（少年組）獎牌得主的拔萃男書院成功衛冕男花及男重團體錦標，女重團由德望學校重奪失落一屆的后冠；對部份劍手將出戰下周三在巴西展開的世青賽是一天很好的賽前熱身。

男拔包辦男子花劍及重劍團體賽冠軍。徐嘉華攝

男拔包辦男子花劍及重劍團體賽冠軍，賽後跟啦啦隊及教練們合照。徐嘉華攝

德望重奪女重團后冠。徐嘉華攝

男重團：應屆亞少金、銀牌得主坐陣

順利衛冕冠軍

周六率先決出男子重劍團體冠軍誰屬，隊中擁有兩位應屆亞青賽（少年組）個人賽金牌得主徐啓哲及銀牌黃柏耀坐陣的男拔，加隊友許善焯及陳梓軒合力以小組第一名入正賽8強，先後擊敗旅港開平商會中學（45:23）及中華基督教會銘基書院（45:33），決賽對香港華仁書院，男拔以45:36衛冕王座。

徐啓哲表示「亞少」奪金後期望「世少」爭牌：「今日學界賽除了想衛冕外，就是為『世少』打好手感，希望爭取獎牌。」男重隊將於下月3日飛巴西比賽，15歲的徐啓哲希望不會受到巴西的時差影響表現，他說：「這幾天不會特別練甚麼，都準備好，『亞少』金牌給予我實力的肯定及信心，更推動我向前進。」

對於17歲的男拔生何承謙上周在FIE利馬大獎賽（成人組）爆冷入8強，徐啓哲表示深受鼓舞：「花劍一向都走在前面，我希望出一分力令重劍追上花劍的步伐。」

只有15歲已身高1米90的黃柏耀手執「亞少」個人賽銀牌，他笑言：「去到巴西這樣遠的地方參加『世少』，希望有獎牌帶回香港，我是第一次打『世少』，預計臨場會驚，期望自己能放鬆去發揮自己。」

男花團：驚險衛冕 賽後抺冷汗

以小組賽總排名第2晉級正賽8強的男拔（成員有陸浚諾、何承灃、許皓竣及鄭博熙）先後擊敗滬江維多利亞學校（中學部）（45:24）及弘立書院（45:7）後，在決賽對宿敵喇沙書院，男拔在落後下在尾段急起直追，以45:40成功衛冕，賽後大家都抹一把冷汗。

中六的前世少銅牌得主陸浚諾賽後坦言開心可以男團冠軍為自己中學畫一個完美句號。他說：「因為是最後一年中學，雖然要準備考IB考試，但不想錯過這場學界賽，這畢竟是整個中學階段最重要的比賽，對我來說，算是晝上一個完美句號，我在個人賽也拿到冠軍。」

由主項重劍到今次學界賽打花劍的「大孖」何承灃，應老師要求打今日的學界花劍團體賽，「細孖」何承謙因到場力撐男拔，兩兄弟將在巴西「世少」參加花劍個人賽，「大孖」說：「今屆是我們最後一屆『少年組』的比賽，目標一定是拿獎牌，亦想在當中享受比賽。」

女重團：德望決賽大比數勝女拔

以「世少」代表宋德心為首的德望劍隊，成員有林靖羲、蘇銘詩及林若曦）在小組以總排名第2躋身8強，先以42:21 大勝聖保羅男女中學，隨後以45:37擊敗協恩中學，決賽對女拔，並以45:29重奪失落一屆的后冠。16歲中四的宋德心賽後忍不住眼淚，她說：「今日能大比數贏女拔，賽前沒想過，十分開心，一星期後就要打『世少』，這星期要給自己足夠時間休息去應戰『世少』，希望發揮最好的自己。」

記者/攝影：徐嘉華