「世界航商大會吉列島盃龍舟賽 2026」 破紀錄超過900名龍舟選手灣仔海濱競賽

香港遊艇會率先帶動端陽熱潮，今日（3月28日）於銅鑼灣吉列島旁的灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」舉辦「世界航商大會吉列島盃龍舟賽」，吸引53個本地多個體育會、企業、青少年及大學舊生團體組隊報名，超過900位選手參賽，參與人數比去年多了近三成，為歷屆最高！其中焦點組別青少年組別的參賽隊伍更是比上屆多了七成。

超過900位選手參賽破紀錄

賽事以「小龍」進行，全長200米，屬短途賽。賽事規模為歷屆最大，比去年多了接近200名參賽者。賽事共分上午及下午兩個環節，早上先進行銀盃、銅盃，以及青少年U18和U19組別賽事，下午進行金盃賽事。金盃和銀盃下設女子、公開、混合組別；銅盃則只設混合組別。金盃組別賽事中，完成時間最快的四隊，即獲資格爭奪賽事最高殊榮「吉列島盃」。

青少年U19組別 惠橋英文中學奪冠

賽會邀得中國香港龍舟總會執行委員會副主席尹國樑先生、香港水上運動議會主席鄧勵先生、道遠諮詢管理合伙人于樂先生，及賽事總監Mark Arel先生為賽事進行點晴儀式。賽事焦點落在青少年U19組別賽事，今屆的參賽隊伍比去年多了五支，參賽隊伍分別是來自新會商會陳白沙紀念中學、惠僑英文中學、「賽馬會青少年足球領袖計劃」等等。42位來自「賽馬會青少年足球領袖計劃」的足球小將，為了參加今次的比賽，特意在賽前的三星期，在香港遊艇會進行了三堂的龍舟訓練，他們分成6隊出賽，最後其中一隊更奪季而回。惠橋英文中學最終奪得組別冠軍，而首次參賽的新會商會陳白沙紀念中學奪得亞軍。

「澳門自由龍龍舟隊」首次參與

賽事也吸引了一些非本地隊伍和居港外籍龍舟健兒參賽，來自澳門的「澳門自由龍龍舟隊」首次參與「吉列島盃龍舟賽」，他們表示香港和澳門比賽的感覺分別是，在澳門的所有訓練都在湖上進行，而今次賽事在維港進行有海流和海浪；而隊伍「香港日本龍」的成員大部分是日藉居港人士。

「世界航商大會吉列島盃龍舟賽」由早上8時開始，經過一番龍爭虎鬥，終於在下午4時30分完成所有賽事。最終，「吉列島盃」由「恒安國際青峰龍」奪得。