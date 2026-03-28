七欖｜香港國際七人欖球賽50周年 港隊男女將劍指再登頒獎台

香港一年一度的欖球盛事，國際七人欖球賽2026將於4月17-19日在啟德主場館上演，周六（28日）適逢七欖的50周年紀念日，特意重返賽事發源地香港足球會，更邀請到1976年賽事的香港隊隊長萊特（Bob Lloyd)，重現當時的入場式，以紀念賽事50周年這個特別時刻。

七欖50周年 港會再現1976年開球禮

今次50周年紀念活動特意重返賽事1976年首屆舉辦地香港足球會，並重現當時參賽隊伍的入場儀式，壓軸出場有當時的港隊隊長萊特帶領香港各界代表組成港隊一同進場，並在最後主持踢球開球禮，以此紀念香港國際七人欖球賽舉辦50載。

香港七欖男子隊成員李卡度（左）、房𠎀鋒（右）攝影：魏國謙

港隊七欖男子隊劍指銀劍三連霸

而香港七欖代表隊最近亦完成和山東隊的集訓，男子隊成員李卡度表示今次集訓對球隊應付香港七欖相當重要，教練希望改善和做到的東西也應用到，所以也希望在七欖可以有好的表現：「進攻方面其實好多時製造好多機會去達陣，但睇返之前嘅比賽我哋可能把握力唔係好高，所以我覺得我哋經過山東集訓後，希望把握力有增強，入多啲波達陣多啲比大家睇，希望到時可以呈現到一個唔同嘅香港隊比大家睇。」李卡度也透露在完結香港七欖後將會到歐洲集訓備戰亞運，劍指連續三屆金牌，而今屆也希望可以在香港七欖50周年這個特別日子完成銀劍三連霸，而上屆未能代表港隊出戰七欖的房𠎀鋒也有信心可以代表港隊出戰今屆賽事，也表示在山東期間球隊表現很好和有不少新東西，期待到時可以表現到給現場觀眾。

香港七欖女子隊成員莊嘉欣（左）、陳穎（右）。攝影：魏國謙

莊嘉欣盼銀劍賽衛冕 有信心亞運再攞牌

而女子隊方面，莊嘉欣表示今屆會以衛冕銀劍為目標：「上年我哋擊敗咗哈薩克同埋泰國，今年對手就有丹麥同泰國，我哋都係會以衛冕為目標啦，希望到時可以打到自己嘅水準。」而經歷過和山東隊的集訓後陳穎則認為收獲良多，因對手的體格和技術上也可以令球隊有所進步，莊嘉欣也補充表示也可以籍集訓和球隊在全運後可以有一個實戰的機會，令球隊可以再配合一下。上屆亞運女子隊亦摘得一面銅牌，而對於今屆亞運莊嘉欣則直言更有信心：「我自己就比之前更有信心，好希望可以劍指奬牌，比起上屆今屆我哋嘅陣容更加好，上屆唔少主力傷出啦，今屆佢哋返咗嚟，之後又有苗頌雅嘅加入，所以今年都期待可以之後嘅比賽打到好表現，去到亞運可以再袋多個獎牌。」

記者/攝影：魏國謙