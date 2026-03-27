邁亞密網賽｜女單「世一」莎芭蘭卡直落兩盤擊敗「世二」莉芭堅娜 周六決賽將對上美國名將嘉露芙

於美國舉辦的邁亞密網球公開賽，周四進行的女單四強賽事，世界排名第1的白俄羅斯名將莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka），以盤數2:0擊敗莉芭堅娜（Elena Rybakina）入決賽，周六將對上美國名將嘉露芙（Coco Gauff）。

今次邁亞密網球公開賽，女單四強賽事最矚目的戲碼，是由「世一」莎芭蘭卡對戰「世二」的莉芭堅娜，今次是兩人今年內第三次在比賽中遇見，兩人的戰績均是一勝一負。今場莎芭蘭卡氣勢如虹，首盤先後2度破發，以局數6:4，先取一盤。而第2盤莎芭蘭卡，開局更連續2次破發，領先4:0，雖然莉芭堅娜之後成功回破，但無法阻擋頹勢，最後莎芭蘭卡再勝6:3，以總盤數2:0晉級決賽。

同日進行的另一場四強，嘉露芙同樣直落兩盤取勝，以6:1、6:1輕取捷克的普莉絲高娃（Karolina Pliskova） ，僅用時1小時30分鐘。周六將舉行女單決賽，將上演「世一」莎芭蘭卡對戰首度殺入決賽的東道主名將嘉露芙（Coco Gauff）的精彩戲碼。