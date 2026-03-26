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場地單車亞錦賽｜李思穎淘汰賽首封后 港隊暫累積一金兩銅

即時體育
更新時間：17:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-26 HKT

「小女車神」李思穎（Ceci）在菲律賓的亞洲場地單車錦標賽，奪得港隊今屆首面金牌！她周四在女子淘汰賽，力抗中、日、韓勁敵衝得一面金牌，為港隊奪得今屆亞錦賽第一面金牌，亦一掃過去兩屆屈居亞軍的霉運，亦為未來幾天的比賽打下強心針。

李思穎（藍衫）連續兩屆亞錦賽奪淘汰賽銀牌，令次如願轉換顏色。香港單車總會圖
李思穎（藍衫）連續兩屆亞錦賽奪淘汰賽銀牌，令次如願轉換顏色。香港單車總會圖
李思穎（左一)一日前跟隊友取得女子團體追逐賽銅牌，她們更刷新港將最佳時間。香港單車總會圖
李思穎（左一)一日前跟隊友取得女子團體追逐賽銅牌，她們更刷新港將最佳時間。香港單車總會圖
香港男子團體爭先賽隊代表首奪亞錦賽銅牌，功臣包括翁浚皓（右一起）、杜棹熙及莫沚駿。香港單車總會圖
香港男子團體爭先賽隊代表首奪亞錦賽銅牌，功臣包括翁浚皓（右一起）、杜棹熙及莫沚駿。香港單車總會圖

今屆亞洲錦標賽正值「亞運年」，大部份亞洲選手都視亞錦賽窺探一下對手的情況，港隊亦精英盡出，並在周三首天比賽取得2面銅牌，包括Ceci有份的女子團體追逐賽，她們更以刷新最佳時間奪銅，休息一天後，Ceci越戰越勇，在淘汰賽一向把握不錯的她，繼本月初在更高級別的澳洲珀斯世界盃取得銅牌後，今次在亞錦賽發揮更理想，在13人的比賽中脫穎而出。

中國的陳凝及日本的岡本美咲分奪銀牌及銅牌。

港隊暫累積一金兩銅

Ceci曾於上屆亞錦賽的捕捉賽奪得金牌，是她全職生涯的第一面成人組亞錦賽金牌，今屆比賽才開始，她還有全能賽、麥迪遜賽及捕捉賽要比，預計金牌陸續有來。港隊暫累積一金兩銅，兩面銅牌來自女子團體追逐賽及男子團體爭先賽。 


記者：徐嘉華

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