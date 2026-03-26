場地單車亞錦賽｜港隊首天奪2銅 李思穎周四可望添獎牌

一連7日在菲律賓大雅台舉行的亞洲場地單車錦標賽周三首天比賽，港隊已取得2面銅牌，以「小女車神」李思穎（Ceci）為首的香港女子團體追逐賽以新港績完成，而「短組」代表杜棹熙、翁浚皓及莫沚駿在男子團體爭先賽表現優異，破天荒第一次踏上這個賽項的頒獎台，周四Ceci再度上場，出戰女子淘汰賽爭金。

以李思穎（左起）為首的港隊，成員包括梁寶儀、梁穎儀、張履檾及關旨君合力奪得亞錦賽女子團體追逐賽銅牌。香港單車總會圖

香港男子團體爭先賽隊代表首奪亞錦賽銅牌，功臣包括翁浚皓（右起）、杜棹熙及莫沚駿。香港單車總會圖

Ceci 周四淘汰賽搶金

Ceci在上屆亞錦賽取得1金3銀1銅，亦是她第次在成人組亞錦賽奪得金牌（捕捉賽），她賽前已說過，希望今屆旳金牌越多越好，現時有一銅在手的Ceci周四參加淘汰賽，她曾在過去2年（2024、2025年）奪得這個賽項的銀牌，相信她十分渴望今屆能轉換獎牌顏色至金牌。

今屆亞錦賽正值「亞運年」，港隊精英盡出，共有29名男、女子車手參加精英組及青年組比賽，周三首天上演的團體賽，中長距離有女子團體追逐賽（4公里），共有6支隊伍參加，港隊派出梁寶儀、梁穎儀、關旨君及張履檾在資格賽以4分35秒087得第4名，晉級首輪比賽對中國隊，此仗換出張履檾，由Ceci登場，終跟隊友以4分31秒230不敵最終的冠軍中國，要在銅牌戰對南韓，後者在首輪比賽不敵日本。

香港女子團體追逐賽成員以刷新香港最佳時間奪銅。香港單車總會圖

女子團體追逐賽 連續兩屆奪銅

中國刷新亞洲紀錄

港隊在銅牌戰繼續用回首圈的陣容，並以新香港紀錄的4分23秒332 （舊紀錄是2024杭州亞運銅牌時間4分28秒888），繼去年後，再次取得銅牌。中國隊氣勢如虹，在跟暐的決賽以4分09秒438打破由日本保持的亞洲紀錄（舊紀錄是4分13秒818）奪冠。

３位香港男選手（右）首踏男子團體爭先賽亞錦賽獎台，十分鼓舞。香港單車總會圖

香港男子爭先賽在比賽中，左起翁浚皓、杜棹熙及莫沚駿。香港單車總會圖

3位團體爭先賽成員準備出戰，右起翁浚皓、杜棹熙及莫沚駿。香港單車總會圖

男團爭先賽首奪亞錦賽獎牌

男子團體爭先賽的成績十分鼓舞，3位車手杜棹熙、翁浚皓及莫沚駿以前從未取得過此賽項的亞錦賽獎牌，今屆共有11支隊伍參加，港隊在資格賽以43分864秒、總排名第3晉級首圈比賽對泰國，港隊以43分901躋身銅牌戰對大馬隊，最終以43秒741 奪銅，這是男子「短組」首次在亞錦賽取得團體賽獎牌，對亞運打了支強心針。

男子團體追逐賽（成員包括繆正賢、朱浚瑋、曹棨光及伍柏亨）在資格賽以4分00秒274第5名入首圈，再以4分07秒220 第5名完成。女子「短組」的團體爭先賽（成員包括楊礎搖、吳思穎及童森）在資格賽以49秒511第6名入首圈，最終在名次賽不敵日本，以第5名完成。

記者：徐嘉華