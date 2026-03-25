蔡俊彥出歌｜花劍世一踩過界進軍樂壇！新歌《我最討厭的男歌手》黃偉文填詞 網民估暗指室友Edan呂爵安？

香港男子花劍港隊代表、現任「世一」蔡俊彥（Ryan），除了在劍擊賽道上屢創佳績，其音樂細胞亦早已備受關注。繼去年在大學摯友、MIRROR 成員呂爵安（Edan）的個人演唱會上擔任嘉賓大展歌喉後，今日（25日）Ryan 震撼宣布「踩過界」正式進軍樂壇，消息一出隨即引爆網絡熱議，體育界與娛樂圈齊齊起哄！

星級幕後班底操刀 絕非「玩玩吓」

Ryan 今日下午於個人社交媒體發布短片，無預警宣布將推出首支個人單曲《我最討厭的男歌手》。雖然短片暫未披露曲風及歌詞細節，但從資訊欄可見，今次出歌絕對是重本製作。歌曲邀得多位樂壇重量級人馬聯手打造，班底極具睇頭：新歌特意找來唱作才子林奕匡負責作曲，並由著名詞人黃偉文（Wyman）親自執筆填寫歌詞，配合陳朗然的編曲，更重磅邀得 MIRROR 御用監製 Edward Chan 親手操刀監製。有如此星級的音樂人保駕護航，足證這位「花劍男神」進軍樂壇絕非「玩玩吓」，決心十足。

明日《叱咤》首播 星期五親身上陣演繹

各位「劍迷」及樂迷無需苦候，Ryan 在短片中透露，這支處男作《我最討厭的男歌手》將於明天（26日）在商業電台《叱咤樂壇》節目中搶先首播，並緊接於本星期五在各大音樂串流平台全面上架。更令人驚喜的是，Ryan 預告星期五當日將會在《叱咤樂壇》直播，勢必成為當日全城焦點。

歌名引發熱議 網民食花生：暗串 Edan？

帖文曝光後，隨即引來大批網民瘋狂「派心」及洗版式留言，當中當然少不了他的「老友鬼鬼」Edan 呂爵安，以及花劍隊大師兄張小倫留言力撐。

有趣的是，新歌歌名《我最討厭的男歌手》引發網民無限聯想。不少人留言大玩「食花生」猜測，笑指曲中主角是否正正暗指他的大學室友 Edan，紛紛表示：「係咪寫緊E字頭，後面四粒字果個？」、「想睇大學室友變樂壇對手！」