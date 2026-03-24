劍擊｜「細孖」何承謙世界排名急升至42位 港隊男花4人排世界頭50

港隊男花早前出戰在秘魯利馬舉行的FIE男子花劍大奬賽，最終除了張家朗摘得銅牌外，另一年僅17歲的新星「細孖」何承謙擊敗2屆世界冠軍馬連尼(Tommaso Marini)闖入8強亦成焦點，在最新一期FIE世界排名中更躍升63位，升至生涯新高的42位，在「細孖」殺進世界前50後，連同「世一」蔡俊彥、張家朗和吳諾弘男花港隊有4名劍手名列世界頭50。

「細孖」何承謙世界排名連升63位，位列42位。香港劍總圖

17歲男花新星何承謙世界排名急升至42位

作為FIE少年組「世一」的何承謙，今季以17歲之齡出戰成人組比賽，成績亦令人驚喜，今季完成的5站FIE世界排名賽中，4次由小組賽中突圍殺入正賽，今次FIE利馬大奬賽中，更在16強中擊敗來自意大利的2屆世界冠軍馬連尼殺入8強，雖在8強中以13:15不敵「世二」的比安其(Guillaume Bianchi)，但仍雖敗猶榮。

作為FIE少年組「世一」的何承謙，今季以17歲之齡出戰成人組比賽。香港劍總圖

何承謙在16強中擊敗來自意大利的2屆世界冠軍馬連尼殺入8強。香港劍總圖

而「細孖」此前世界排名位列105位，經過利馬大獎賽的出色表現後，FIE公佈的新一期世界排名中「細孖」連升63位，位列42位生涯首闖成人組頭50，相信也會為他緊接的巴西世青賽打下強心針。另外，8強「內戰」惜負張家朗的蔡俊彥續坐「世一」寶座，而近2站連奪2銅的張家朗則從第9升至第7，另外吳諾弘則排第36。

