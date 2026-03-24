網球｜黃澤林轟出17球Ace仍不敵對手 莫雷利亞網球公開賽首圈出局

港網「一哥」黃澤林（Coleman)早前出戰邁亞密大師賽止資格賽後，周一轉戰墨西哥莫雷利亞網球公開賽，首圈對上哥倫比亞球手米希亞(Nicolas Mejia)，港將雖轟出17球ACE，但最終激戰2盤仍以0:2告負32強出局。

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🇭🇰 Coleman Wong hits a lovely backhand pass on the run 🏃💨#ATPChallenger | 🇲🇽 Morelia pic.twitter.com/njABksgUHQ — ATP Challenger (@ATPChallenger) March 23, 2026

哥倫比亞球手米希亞。官方X圖片

黃澤林轟出17球Ace仍不敵對手。官方IG圖片

黃澤林不敵哥倫亞球手 莫雷利亞網賽32強止步

世界排120的Coleman今戰對低65位的米希亞陷苦戰，首局便轟出10球ACE，並與米希亞打得有來有回，亦曾先後互相破發，但在第11局米希亞保發後，到Coleman發球局米希亞先以40:15領先下Coleman連追2球追成刁時，但最終米希亞連得2分下再取一局，以7:5先取一盤。到第二盤再陷纏鬥，雙方更需鬥到搶7才分出勝負，但Coleman在搶7局以2:7告負，並以總局數6:7再失一局，以盤數0:2不敵米希亞止步莫雷利亞網球公開賽首圈，Coleman今戰雖轟出17球ACE，但第二發球得分遠遜於對手。