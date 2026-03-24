WTA1000│鄭欽文不敵「一姐」莎芭蘭卡 邁亞密網賽16強止步

WTA1000邁阿密公開賽女單第三輪焦點戰，中國金花鄭欽文以3:6、4:6直落兩盤不敵世界排名第一的白羅斯名將莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka），無緣8強。賽後，鄭欽文坦然面對失利，認為自己的技術不比對手差，但長時間沒比賽後，在關鍵分的精神力和專注力上，仍有待加強。

鄭欽文以3:6、4:6直落兩盤不敵莎芭蘭卡。路透社

發球成致命傷 關鍵分未能把握



今場比賽耗時1小時26分鐘，鄭欽文從開局便陷入被動，首局便被破發落後0:3，最後以3:6先失一盤。第二盤鄭欽文亦先被破發落後1:3，第8局莎芭蘭卡發球局，中國金花連贏三球領先40:0，可惜被一姐連取5分，白白錯過破發球會。最後，莎芭蘭卡再贏6:4，盤數2:0淘汰鄭欽文。

世界排名第一的白羅斯名將莎芭蘭卡。路透社

鄭欽文今使輸在發球和關鍵分把握，她全場一發成功率僅為40%，遠低於莎芭蘭卡的65%。更致命的是，她的二發得分率只有23%，對手則高達63.2%。此外，鄭欽文全場5個破發點中僅把握到1個，更是落敗的關鍵。鄭欽文賽後說：「今天上來我的發球一個都沒進，通過二發去打比賽確實很困難，所以上來就被破發。」

鄭欽文說，「我的技術並不比她們差，可能因為長時間沒比賽，我的精神力和專注力需要提高。在重要的比賽，往往就是誰能夠頂住那一口氣，這是我需要做得更好的一點。」

中國金花鄭欽文。路透社

手肘傷勢好轉 盼以賽代練



今仗是鄭欽文傷癒復出後參加的第三項賽事，談及手肘的恢復情況，她表示已比多哈參賽時好很多，在邁阿密連續出戰三場後，身體狀態感覺非常好，她說：「如果我明天還要打一場比賽，也是可以的，這對我來說是很積極的一面。」



展望紅土賽季 盼提振精氣神



儘管硬地賽季的表現未算突出，但鄭欽文對即將到來的紅土賽季充滿期待：「希望打紅土賽季，每一場都能把精氣神再提起來，不管遇上強勁的對手還是比我弱的對手，我都希望在場上做好自己該做的，把自己的網球真正發揮出來，保持身體健康。」

