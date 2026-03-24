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F1｜咸美頓與誹聞女友甘卡戴珊秘遊東京 被網民野生「捕獲」

即時體育
更新時間：12:58 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:58 2026-03-24 HKT

七屆一級方程式（F1）世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）的感情生活，近日再次成為外界焦點。這位英國車神被拍到，與美國真人騷女王甘卡戴珊（Kim Kardashian），在日本東京街頭甜蜜漫步，令兩人的戀情傳聞，再次甚囂塵上。
 

東京街頭被「捕獲」 戀情再升溫

現年41歲的咸美頓，正利用F1中國站與日本站之間的空檔期，與據傳是其新歡的45歲甘卡戴珊，同遊東京。根據社交媒體上流傳的影片及照片，這對「A-list」組合在東京街頭漫步時，被粉絲「捕獲」。從畫面可見，兩人心情大好，咸美頓更向途人揮手致意，似乎未有因被認出而影響心情。

咸美頓正利用F1中國站與日本站之間的空檔期。新華社
咸美頓正利用F1中國站與日本站之間的空檔期。新華社

戀情早有玄機 曾同遊英國、現身超級碗

兩人的緋聞，最早可追溯至今年一月底。當時，他們被拍到一同入住英國科茨沃爾德（Cotswolds）的一家五星級酒店。上個月，兩人又被發現一同現身在加州舉行的美式足球「超級碗」（Super Bowl）決賽，令戀情傳聞愈演愈烈。

咸美頓拒談私生活

儘管多次被拍到同場，但雙方至今仍未公開承認戀情。據《天空體育》透露，在超級碗期間，曾有記者當面向咸美頓求證，但他當時僅以「這是我的私生活，我不會談論這個」為由，禮貌地拒絕回應。

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