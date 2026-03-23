利馬花劍大獎賽｜「細孖」今季才展開成人組比賽已殺入大獎賽八強 為下月世青賽爭金添信心
發佈時間：16:45 2026-03-23 HKT
周一早上在秘魯利馬舉行的FIE男子花劍大獎賽，港隊破天荒首次有3位港將躋身8強，包括上月才滿17歲的拔萃男書院中五生何承謙，他在16強曾以「決一劍」絕殺兩屆世界冠軍兼世界排名第8的意大利Tommaso Marini，不但加強他在下月巴西里約世青賽爭金（少年組個人賽）的信心，亦大有機會入選9月愛知名古屋亞運會，跟兩位大師兄張家朗及蔡俊彥合作團體賽。
何承謙今次在FIE大獎賽的個人突破，看在大家眼中是驚喜，但其實此成績一早已是這位少年人的短期目標，上月在本地分齡賽跟小記談到今季的目標時，他已劍指FIE「八強」，他說：「自從入過FIE世界盃16強（去年11月西班牙站），只是入到FIE『正賽』已不能滿足到我，但我知這是好難做到的事，但我希望將目標放高一點去推動自己。」
跟孖生哥哥同為香港劍壇新紥師弟
大家都叫承謙「細孖」，因為他的孖生哥哥何承灃同是劍擊隊代表（哥哥主項是重劍，兼項花劍），上月在亞青賽的少年組奪得個人賽銀牌及團體賽金牌的他，曾奪過青少年世界盃金牌，目前位列FIE 少年組「世一」位置。
去年才開始全職訓練的「細孖」去年11月（亦是2025-2026年度第一站比賽）第一次打成人組的世界盃（西班牙站）已從小組賽打至16強才止步，剛踏足成人組比賽，他也說：「我開始只抱著拿經驗的心態去比賽，但師兄們常說我有實力入到『正賽』來鼓勵我（通常FIE的比賽要跟超過150人爭48個「正賽」席位（世界頭16直入「正常」），當我在西班牙入過16強後，感覺沒想像中難。」
「只要找對了應戰的方法，沒有贏不到的對手」
「細孖」入成人組「正賽」並不是虛火，他在今季（2025-2026年度）參加了5站FIE比賽（包括利馬站），他只有一站不入「正賽」，其餘一站入到16強、2站64強及今站8強，成績十分出眾。今站利馬過關一點也不容易，從64強開始先後擊敗日本川村京太、世界排11的埃及Mohamed Hamza，16強對兩屆世界冠軍、意大利的Tommaso Marini，港將無懼這位世界第8的對手，以15:14一分險勝，8強對世界第2的另一意籍劍手Guillaume Bianchi，承謙力戰下只以2分的13:15 下馬，後者最終奪冠。
可望入選愛知名古屋亞運會
「細孖」也視今年9月愛知名古屋亞運會為目標，根據香港劍總的亞運遴選標準，除看世界排名外，在FIE世界盃或大獎賽入8強的也屬優先考慮之列，加上「細孖」的本地排名只屈居蔡俊運及張家朗之後的第3位，他今次利馬站獲得的世界排名積分亦會令他首次躋身入世界頭100位內，大有機會入選亞運的團體賽（每個劍種有2位個人賽及4位團體賽名額）。
「細孖」事先預告世青爭金
下月他將會參加巴西里約世青賽的「少年組」個人賽，他之前曾表示目標是「金牌」，信心來自累積了不少成人組的國際賽經驗。去年世青（少年組）8強止步的「細孖」之前說過：「今屆世青目標一定是冠軍，不會滿足於只是獎牌（而不是金牌），之前不是好多國際賽經驗，但現在打得多，發覺只要找對了應戰的方法，沒有贏不到的對手。」
「細孖」不是特別高頭大馬，他認為自己的優點是：「我們都是注重在技術變化上，而不是靠手長身高，只要世青賽當天發揮到，如無意外可以拿到金牌。」
記者：徐嘉華