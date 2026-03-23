利馬花劍大獎賽｜「細孖」今季才展開成人組比賽已殺入大獎賽八強 為下月世青賽爭金添信心

周一早上在秘魯利馬舉行的FIE男子花劍大獎賽，港隊破天荒首次有3位港將躋身8強，包括上月才滿17歲的拔萃男書院中五生何承謙，他在16強曾以「決一劍」絕殺兩屆世界冠軍兼世界排名第8的意大利Tommaso Marini，不但加強他在下月巴西里約世青賽爭金（少年組個人賽）的信心，亦大有機會入選9月愛知名古屋亞運會，跟兩位大師兄張家朗及蔡俊彥合作團體賽。

何承謙年紀輕輕卻志氣高昂，利馬站八強跟他的預期目標相近。香港劍總圖

「細孖」在８強從落後大比數追至最終只是兩分之差敗給世界第二及最終本賽冠軍的Guillaume Bianchi。香港劍總圖

何承謙今次在FIE大獎賽的個人突破，看在大家眼中是驚喜，但其實此成績一早已是這位少年人的短期目標，上月在本地分齡賽跟小記談到今季的目標時，他已劍指FIE「八強」，他說：「自從入過FIE世界盃16強（去年11月西班牙站），只是入到FIE『正賽』已不能滿足到我，但我知這是好難做到的事，但我希望將目標放高一點去推動自己。」

跟孖生哥哥同為香港劍壇新紥師弟

大家都叫承謙「細孖」，因為他的孖生哥哥何承灃同是劍擊隊代表（哥哥主項是重劍，兼項花劍），上月在亞青賽的少年組奪得個人賽銀牌及團體賽金牌的他，曾奪過青少年世界盃金牌，目前位列FIE 少年組「世一」位置。

「大細孖」何承灃（左）及承謙（右）都是香港劍壇的新紥師弟，他們在上月的亞青賽也奪得少年組的獎牌。資料圖片

去年才開始全職訓練的「細孖」去年11月（亦是2025-2026年度第一站比賽）第一次打成人組的世界盃（西班牙站）已從小組賽打至16強才止步，剛踏足成人組比賽，他也說：「我開始只抱著拿經驗的心態去比賽，但師兄們常說我有實力入到『正賽』來鼓勵我（通常FIE的比賽要跟超過150人爭48個「正賽」席位（世界頭16直入「正常」），當我在西班牙入過16強後，感覺沒想像中難。」

承謙去年才開始全職訓練，今季已交出不錯的成績，前途無限。香港劍總圖

「只要找對了應戰的方法，沒有贏不到的對手」

「細孖」入成人組「正賽」並不是虛火，他在今季（2025-2026年度）參加了5站FIE比賽（包括利馬站），他只有一站不入「正賽」，其餘一站入到16強、2站64強及今站8強，成績十分出眾。今站利馬過關一點也不容易，從64強開始先後擊敗日本川村京太、世界排11的埃及Mohamed Hamza，16強對兩屆世界冠軍、意大利的Tommaso Marini，港將無懼這位世界第8的對手，以15:14一分險勝，8強對世界第2的另一意籍劍手Guillaume Bianchi，承謙力戰下只以2分的13:15 下馬，後者最終奪冠。

可望入選愛知名古屋亞運會

「細孖」也視今年9月愛知名古屋亞運會為目標，根據香港劍總的亞運遴選標準，除看世界排名外，在FIE世界盃或大獎賽入8強的也屬優先考慮之列，加上「細孖」的本地排名只屈居蔡俊運及張家朗之後的第3位，他今次利馬站獲得的世界排名積分亦會令他首次躋身入世界頭100位內，大有機會入選亞運的團體賽（每個劍種有2位個人賽及4位團體賽名額）。

「細孖」事先預告世青爭金

下月他將會參加巴西里約世青賽的「少年組」個人賽，他之前曾表示目標是「金牌」，信心來自累積了不少成人組的國際賽經驗。去年世青（少年組）8強止步的「細孖」之前說過：「今屆世青目標一定是冠軍，不會滿足於只是獎牌（而不是金牌），之前不是好多國際賽經驗，但現在打得多，發覺只要找對了應戰的方法，沒有贏不到的對手。」

「細孖」不是特別高頭大馬，他認為自己的優點是：「我們都是注重在技術變化上，而不是靠手長身高，只要世青賽當天發揮到，如無意外可以拿到金牌。」

記者：徐嘉華